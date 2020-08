Nota della società calcistica Real Senise in merito alla nota difficoltà per attesa elisoccorso

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Real Senise in merito alla gestione del campo sportivo di Senise ed ai soccorsi che avvengono tramite eliambulanza.

In riferimento alla nota pubblicata da una testata giornalistica locale,che riporta la notizia dei familiari di un paziente soccorso nella giornata di ieri, la società Real Senise chiarisce che è stata sempre disponibile gratuitamente con suo personale sia di giorno che di notte in qualsiasi orario, a recarsi tempestivamente e svolgere tutti i compiti per facilitare l’intervento (accensione fari, apertura cancello).

Per quanto riguarda la presenza dei cani, si specifica che sono presenti sul posto per prevenire furti avvenuti in passato, e da considerare che sono presenti materiali sia della società sia del comune di senise come ad esempio pannelli solari ecc.

Nello specifico l’intervento avvenuto per prestare i soccorsi nella giornata di ieri al paziente riportato nella nota, un responsabile della struttura è prontamente arrivato dopo pochi istanti per aiutare nelle operazioni di soccorso, ed i cani sono stati subito riportati nel loro recinto.

Non vi è stato nessun elemento di pericolo o rischio per il paziente in quanto era all’interno dell’ambulanza in attesa dell’elisoccorso.

La società Real Senise che gestisce l’impianto tramite il suo referente ha atteso l’arrivo dell’elisoccorso all’interno del campo sportivo insieme ai soccorritori del 118 ed alle forze dell’ordine.

Da parte della società i migliori auguri di pronta guarigione al paziente soccorso ieri.