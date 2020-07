Grande interpretazione del famoso brano argentino “Palermo” per flauto e chitarra

I Maestri Roberto Di Stanislao e Sacha De Ritiis sono lieti di presentarvi un singolo dal loro ultimo CD – “Flute & Guitar Collection vol. 2”.

Il brano, scritto dal noto compositore argentino contemporaneo M.D. Pujol, ricrea le atmosfere del quartiere “Palermo” di Buenos Aires.

I due Maestri, entrambi docenti al Conservatorio, sono alla ricerca costante di nuovo repertorio da interpretare.

Roberto Di Stanislao:

Nato nel 1981, si è diplomato in chitarra con la votazione di 9,50/10 presso l’Istituto musicale pareggiato G. Braga di Teramo nel 2007. E’ attualmente docente di chitarra classica presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia sez. staccata di Rodi Garganico.

Svolge attività concertistica come solista e in duo con il flautista Sacha De Ritiis con il quale si è esibito in Italia presso importanti associazioni concertistiche riscuotendo successo di critica e pubblico. Vanta numerose esperienze anche nel campo della musica leggera come chitarrista e arrangiatore.

Sacha De Ritiis:

Figlio d’arte, si diploma col massimo dei voti all’Istituto Musicale pareggiato G. Braga di Teramo. Consegue il Diploma Accademico di II livello presso lo stesso Istituto con il massimo dei voti e la lode. Nel 2014 consegue il Diploma accademico di II livello in didattica della musica presso il Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara. Negli anni ha collaborato con diverse Orchestre Italiane e Straniere suonando in tutto il mondo. E’ attualmente docente presso il Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani.

Oltre al repertorio classico non disdegna di partecipare a produzioni di musica leggera con importanti collaborazioni (Renato Zero, ecc.) ed inoltre nel 2015 ha fatto parte quale primo flauto dell’orchestra del Festival di Sanremo.