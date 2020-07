ESCE OGGI “QUESTA E’ FESTA” IL NUOVO SINGOLO DI SERGIO PALAZZO FT. TALENTO OCULTO & EL CIMARRON

“Questa è festa”, il nuovo singolo di Sergio Palazzo featuring Talento Oculto & El Cimarron, esce oggi, venerdì 31 luglio. Sergio Palazzo arriva alla sua quinta produzione musicale con un brano che si appresta a diventare una hit dell’estate 2020. Il singolo è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Un brano energico in cui rap e latin dance si mischiano tra di loro, grazie alla consolidata collaborazione con il cantante cubano EL CIMARRON, già ascoltato nel singolo “Natale Speciale”, e l’inserimento della fresca voce femminile della cantante, anch’essa cubana, TALENTO OCULTO. Con “Questa è festa” Sergio Palazzo vuole trasmettere la voglia di ricominciare a divertirsi per riprendersi tutto ciò che ci è stato tolto dal periodo di lockdown. “Le persone hanno voglia di rilassarsi, stare bene, liberarsi da stress e problemi. Vogliono tornare a vivere – dice Sergio Palazzo – anche in un’estate in cui il divertimento dovrà fare i conti con il distanziamento sociale. L’estate ci permette di dimenticare i giorni bui dei mesi precedenti: abbiamo voglia di cantare non più dai balconi, ma in spiaggia, sotto il sole. Insomma, abbiamo tutti una gran voglia di far festa!” L’estate 2020 sarà anche insolita, strana, diversa dalle altre ma c’è sicuramente qualcosa che ad ogni stagione calda non può mai mancare: i tormentoni. “Questa è festa” sarà sicuramente uno dei tormentoni di questa strana estate 2020. Sergio Palazzo è un cantautore e compositore, nato in provincia di Milano. A maggio del 2018 esordisce con il suo primo singolo “Come arriva l’estate”, in collaborazione con il paroliere Lorenzo Imerico, mentre a novembre dello stesso anno pubblica “Mai Game Over”. Nel 2019 pubblica “No problem mañana” e “Natale Speciale” ft El Cimarron. https://www.instagram.com/sergio.palazzo https://www.facebook.com/SergioPalazzoOfficial #sergiopalazzo #questaèfesta