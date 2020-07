Esce “Light in You” di Mario Ferrini in collaborazione con Justina Lee Brown, disponibile per tutte le emittenti nazionali

Mario Ferrini pubblica un brano che verrà incluso nel suo prossimo album “La Promesse”, la cui uscita è prevista per il prossimo mese di dicembre. “Light in You” è il seguito della sua precedente produzione “Missing You” e presenta la grande cantante Justina Lee Brown. Mario Ferrini è un musicista, produttore e dj che ha una lunga carriera con una vasta lista di collaborazioni: Anna Rossinelli, Jesse Ritch, Leslie Philbert (The Voice of Switzerland), Michelle Weeks, Darryl D ́Bonneau, Djaimin, Jim C, Juiceppe, Mr. Mike, il cantante statunitense Ce Ce Rogers (Jestofunk), ecc. Justina Lee Brown proviene da Lagos, Nigeria. Il suo stile musicale è una combinazione di funk, soul, blues e musica africana. Le sue radici hanno avuto una grande influenza sul suo suono e sulla sua personalità. “Light in You” è già disponibile sulle principali piattaforme di vendita digitale e di streaming.