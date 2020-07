DA VENERDI’ 31 LUGLIO IN RADIO: I NE:RO CON IL SINGOLO “LUST”

Lust è il singolo di debutto della band dal volto coperto ne:ro. Lust, la lussuria, è il peccato più sofferto. Non c’è scampo, semplicemente subentra e, quando si scontra con la volontà, ultima guardiana prima della perdizione in questo peccato, lei la lascia passare.

E’ quell’ultima volta, che non è mai l’ultima. Lust è una sensazione bellissima, travolgente ma brevissima e che porta solo distruzione. Eppure è sempre lì.

ne:ro

Formatosi sul finire del 2019, ne:ro è un progetto musicale di brani inediti, con una forte attenzione a tutto ciò che è circostante la musica. Il messaggio vuole essere chiaro fin da subito, così come l’intento di coinvolgere l’ascoltatore rendendolo partecipe in prima persona su ciò che la band vuole comunicare.

La line-up, non ancora resa nota, è costituita da ex membri di note band Italiane dagli importanti trascorsi sia in Italia che all’estero. Il genere è definibile come un alternative rock, che fonde sonorità spinte a una voce fortemente melodica ed influenze pop.

“La minima luce la puoi vedere solo dalla più grande oscurità. Entrambi hanno bisogno l’una dell’altra. Equilibrio”

https://www.instagram.com/neroofficialbandhttps://www.facebook.com/neroofficialbandhttps://www.youtube.com/channel/UCFmwPOAS4JSwvnMT0d6XtSA