Dl agosto: 6 mesi sgravi neoassunti, 3-4 rientro-cig

Sei mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla cig. È questo, secondo quanto apprende l’ANSA, lo schema di incentivi al lavoro da inserire nel decreto di agosto. Le simulazioni sono in corso e, per decidere la formulazione finale, si starebbe aspettando anche l’effettivo tiraggio di alcune delle misure già in vigore, come il Reddito di emergenza o la stessa cig Covid, per valutare se ci siano risorse inutilizzate da reimpiegare in questi capitoli.

Intanto, a Rainews24 il vice ministro Antonio Misiani ha parlato della questione delle tasse. “Abbiamo l’obiettivo di aiutare i contribuenti in una fase economica difficile, permettendo a chi doveva versare a settembre le imposte di marzo, aprile e maggio che sono state sospese di avere molto più tempo per farlo, la metà entro il 2020 l’altra metà nei due anni successivi. Stiamo anche valutando l’ulteriore misura del rinvio fino a novembre dell’emissione delle cartelle esattoriali“. Lo ha detto il viceministro all’Economia Antonio Misiani a Rainews24 parlando delle misure del decreto di agosto.

Ansa