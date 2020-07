SENISE: FDI e Lega Noi con Salvini si sono riuniti in vista delle prossime elezioni

In vista dell prossima tornata elettorale nella giornata del 10 luglio u.s. Si sono riuniti i coordinamenti cittadini di Lega-noi con Salvini e Fratelli d’Italia.

All’incontro, promosso dal segretario cittadino del circolo Fratelli d’Italia – Giuseppe Gigliuto – era stata invitata anche Forza Italia la quale ha ritenuto di non partecipare senza far pervenire la motivazione di tale scelta.

Dopo ampia ed approfondita discussione si è deciso di avviare un dialogo costruttivo con le forze, non solo politiche, contigue al Centro Destra con l’auspicio che anche Forza Italia voglia intraprendere questo percorso, ritenendo imprescindibile l’appartenenza a detta area politica per poter costruire una squadra vincente che si ponga come alternativa al centro sinistra ed alla precedente esperienza amministrativa – conclusasi in malo modo.

Auspicano, infine, di ricevere eventuali contributi rivolti alla crescita culturale ed economica di Senise provenienti dalla Società Civile.

Il segretario di FdI. Giuseppe Gigliuto

Il segretario della lega noi con Salvini Giovanni Valentino