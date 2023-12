LA FONDAZIONE FAREFUTURO E LA GESTIONE DELLE ACQUE.

Il convegno organizzato a Senise dalle associazioni civiche vuole far arrivare la voce del territorio al governo sulla netta contrarietà di questo scippo delle acque lucane.Infatti per la legge 74 del 22 giugno 2023 la Regione non ha più voce in capitolo sulla questione acqua e ha sostituito E I P L I con Acqua del sud spa.

A questa decisione sul pericolo che la nuova società possa scaricare i maggiori costi di gestione sugli enti distributori delle risorse consorzi e acquedotto per poi a sua volta trasferirli sui cittadini utenti e consumatori, la Fondazione FareFuturo sarà in prima linea in lotta con una opposizione netta e condivisa del centro destra, che non consentirà di trascurare o dimenticare le rivendicazioni e i sacrifici fatti dal popolo di Senise per la perdita dei migliori terreni del Senisese a tutto danno della situazione economica che vive la Basilicata.

Per chiarire e rendere nota la questione, la verità è comunque ben altra, la liquidazione dell’ E.I.P.L.I. era un atto dovuto e indispensabile per lo stato comatoso in cui i governi precedenti hanno mantenuto sotto commissariamento un Ente gruviera pieno di debiti con personale altamente qualificato tenuto sotto ricatto in un regime di precariato.

Le responsabilità del passato del partito regione PD ha lasciato nella regione tutte quelle problematiche e criticità che oggi sono una triste eredità del passato in un sofferto decadimento storico.La Basilicata si è dimostrata incapace di valorizzare la nostra risorsa acqua che ha portato ad un immobilismo che a stento ha consentito la gestione ordinaria.

Oggi è possibile con Acqua Sud spa che le regioni possono prendersi tutto il protagonismo che sinora non hanno dimostrato. Il governo Meloni si fa carico dei precedenti governi di sinistra, li affronta e li risolve, mettendo fine al precariato con le assunzioni a tempo indeterminato e di quelle professionalità che la sinistra ha sempre tenuto in bilico.

Coordinamento Fondazione FareFutura Senise. Prof. Giovanni Lonetti