Lavecchia: “Sono stato bene a Castelluccio Valuterò tutte le offerte”

Dopo l’ufficializzazione del Comitato Regionale di Basilicata della cristallizzazione della classifica del massimo campionato regionale, l’attaccante del Castelluccio Domenico Lavecchia con dichiarazioni spontanee è voluto intervenire per la chiusura personale della stagione. “Ritengo che la stagione trascorsa è stata travagliata per via del Covid-19 che ci ha bloccati e dispiace non avere concluso la stagione sul campo. – esordisce il centravanti di Pisticci – Per me è stata una buona stagione condita da 13 gol in campionato e 1 in Coppa Italia. Mi rammarico per non aver potuto incrementare il bottino ed arrivare a quota 20. Spero di continuare su questa falsariga per la prossima stagione. Sono stato bene a Castelluccio. Resta solo da capire se resterò o cambierò. Tutto dipende comunque dal progetto della mia attuale società di appartenenza. – spiega Lavecchia – Nel calcio non si sa mai, però confido nell’inizio del prossimo campionato in sicurezza. Per il mercato ancora è presto, ma in ogni caso valuterò come sempre tutte le offerte. Con il mister De Marco e con alcuni compagni di squadra ci sentiamo quotidianamente. Vedremo cosa accadrà”.

Fonte: potenza.iamcalcio.it