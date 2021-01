Serie D – Campionato: il programma gare e le designazioni arbitrali

Roma, 15 gennaio 2021 – La 12^ giornata del Campionato Serie D, la 14^ per i gironi A e C, in programma domenica 17 gennaio alle 14.30, si apre con ben dieci anticipi al sabato allo stesso orario.

Si tratta di Bra-Saluzzo, Fossano-Vado (ore 15), Sestri Levante-Arconatese (ore 15), Chieri-Borgosesia (A), Chions-Ambrosiana, Luparense-Mestre, Virtus Bolzano-Trento, Montebelluna-Arzignano (C), S. Donato Tavarnelle-Siena (E) e Vastese-Castelnuovo Vomano (F).

Il tabellone di domenica è movimentato da due variazioni d’orario, alle 14 prende il via Giugliano-Torres (G), alle 15.00 Imperia-Sanremese (A). I cambi di campo: Ghivizzano-Aglianese si disputa al “Nelli” di Oste di Montemurlo (Po), Rieti-Olympia Agnonese al “Gudini” di Rieti e Vastogirardi-Matese al “Del Prete” di Venafro (Is),

Il turno si chiuderà con il posticipo Crema-Franciacorta (B) in programma lunedì 18 gennaio alle 14.30.

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Cjarlins Muzane-Delta Porto Tolle, Caldiero Terme-Union Clodiense, Campodarsego-Este (C), Rimini-Sammaurese (D), Trastevere-Foligno e Montespaccato- Tiferno Lerchi (E), Porto S. Elpidio-Montegiorgio, Tolentino-Campobasso (F), Muravera-Monterosi, Insieme Formia-Nocerina (G), Portici-Taranto (H), Rotonda-Gelbison, Cittanovese-Castrovillari e Acireale-Fc Messina (I)

Sportitalia trasmetterà in diretta il match del girone A Caronnese-Legnano. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia.

La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli con interventi da bordocampo.

La diretta televisiva sarà arricchita da tanti contributi, tra cui collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14.05, durante l’intervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale.

Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

Lo storico derby ligure Imperia-Sanremese sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club neroazzurro.

Rinvio recuperi

Causa Covid quattro recuperi precedentemente programmati per il 20 gennaio sono stati rinviati al 27, si tratta di Olympia Agnonese-Recanatese (F), Insieme Formia-Torres (G), Lavello-Puteolana (H) e Mezzolara-Rimini, quest’ultima rinvia a data da destinarsi.

[live] Le dirette in modalità live streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Saluzzo (Enrico Gemelli di Messina), Chieri – Borgosesia (Deborah Bianchi di Prato)[live], Caronnese – Legnano (Luca Capriuolo di Bari)[Sportitalia], Varese – Gozzano (Gabriele Caggiari di Cagliari)[live], Folgore Caratese – Casale (Giuseppe Lascaro di Matera)[live], Fossano – Vado (Alessandro Gresia di Piacenza), Hsl Derthona – Castellanzese (Martina Molinaro di Lamezia Terme)[live], Imperia – Sanremese (Andrea Zanotti di Rimini)[live Fb LND], Pontdonnaz Honearnad – Lavagnese (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Sestri Levante – Arconatese (Clemente Cortese di Bologna)[live].

Girone B: Breno – Villa Valle (Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia)[live], Caravaggio – Desenzano Calvina (Domenico Castellone di Napoli)[live], Nibionnoggiono – Fanfulla (Raimondo Borriello di Arezzo), Ponte San Pietro – Virtusciseranobergamo (Francesco Loiodice di Collegno), Real Calepina – Seregno (Valerio Pezzopane di L’Aquila)[live], Sona – Scanzorosciate (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno)[live], Tritium – Brusaporto (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Vis Nova Giussano – Casatese (Francesco D’Eusanio di Faenza)[live].

Girone C: Adriese – Union Feltre (Paolo Grieco di Ascoli Piceno)[live], Montebelluna – Arzignano Valchiampo (Riccardo Dasso di Genova)[live], Cartigliano – Belluno (Edoardo Papale di Torino)[live], Chions – Ambrosiana (Cristian Romei di Isernia), Luparense – Mestre (Matteo Mori di La Spezia)[live], Manzanese – Union San Giorgio Sedico (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata)[live], Virtus Bolzano – Trento (Simone Gauzolino di Torino)[live].

Girone D: Correggese – Corticella (Gianluca Martino di Firenze), Ghivizzano Borgoamozzano – Aglianese (Giuseppe Sassano di Padova)[live], Lentigione – Forli’ (Federico Olmi Zippilli di Mantova)[live], Mezzolara – Bagnolese (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Pro Livorno Sorgenti – Prato (Simone Pistarelli di Fermo)[live], Progresso – Fiorenzuola (Antonio Monesi di Crotone)[live], Real Forte Querceta – Seravezza Pozzi (Michele Maccorin di Pordenone)[live], Sasso Marconi Zola – Marignanese (Gianmarco Vailati di Crema).

Girone E: Aquila Montevarchi – Pianese (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno)[live], Scandicci – Grassina (Emanuele Tartarone di Frosinone)[live], Cannara – Sangiovannese (Gilberto Gregoris di Pescara)[live], Follonica Gavorrano – Ostia Mare (Antonio Di Reda di Molfetta)[live], Lornano Badesse – Flaminia (Lorenzo Vacca di Saronno), San Donato Tavarnelle – Siena (Daniel Cadirola di Milano)[live], Sporting Club Trestina – Sinalunghese (Riccardo Boiani di Pesaro)[live].

Girone F: Cynthialbalonga – S. Nicolò Notaresco (Emanuele Ceriello di Chiari), Pineto – Atletico Terme Fiuggi (Graziella Pirriatore di Bologna)[live], Real Giulianova – Aprilia Racing Club (Geremia Vincenzo De Capua di Nola)[live], Recanatese – Castelfidardo (Guido Verrocchi di Sulmona), Rieti – Olympia Agnonese (Alessandro Cutrufo di Catania), Vastese – Castelnuovo Vomano (Stefano Peletti di Crema)[live], Vastogirardi – Matese (Sebastian Petrov di Roma 1)[live].

Girone G: Afragolese – Vis Artena (Giacomo Casalini di Pontedera)[live], Arzachena Academy – Carbonia (Thomas Bonci di Pesaro)[live], Cassino – Savoia (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo)[live], Giugliano – Torres (Fabio Franzo’ di Siracusa), Gladiator – Nola (Matteo Dini di Citta’ di Castello)[live], Latte Dolce Sassari – Lanusei (Ferdinando Emanuel Toro di Catania)[live], Team Nuova Florida – Latina (Davide Galiffi di Alghero)[live].

Girone H: Audace Cerignola – Brindisi (Maksym Frasynyak di Gallarate)[Studio 100], Az Picerno – Sorrento (Fabrizio Pacella di Roma 2)[live], Bitonto – Puteolana 1902 (Andrea Zambetti di Lovere)[live], Fidelis Andria – Nardò (Cristiano Ursini di Pescara)[live], Francavilla – Real Aversa (Luca Tagliente di Brindisi), Lavello – Casarano (Edoardo Gianquinto di Parma)[live], Molfetta – Gravina (Gianluca Renzi di Pesaro)[live], Team Altamura – Fasano (Alessandro Negrelli di Finale Emilia).

Girone I: Acr Messina – San Luca (Abdoulaye Diop di Treviglio)[live], Biancavilla – Roccella (Giovanni Castellano di Nichelino)[live], Città Di S. Agata – Dattilo (Enrico Cappai di Cagliari)[live], Licata – Troina (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta)[live], Marina Di Ragusa – Paternò (Gioele Iacobellis di Pisa), Rende – Santa Maria Cilento (Erminio Cerbasi di Arezzo).