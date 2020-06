Intimidazione giornalista Quarto, la solidarietà di Vizziello

“La nostra più totale vicinanza e solidarietà al giornalista Piero Quarto per il vile e disgustoso atto intimidatorio posto in essere nei suoi confronti e rappresentato da un biglietto minatorio lasciato sul parabrezza dell’auto del professionista che da anni opera nella città di Matera”.

Con queste parole il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello, e il consigliere comunale di Matera, Augusto Toto (FdI), hanno stigmatizzato quanto avvenuto nella giornata odierna ai danni del giornalista Piero Quarto, redattore de Il Quotidiano del Sud di Matera.

“Nell’attesa che le forze dell’ordine facciano chiarezza sull’accaduto e assicurino alla giustizia i responsabili di questo fatto increscioso – aggiungono i due esponenti di Fratelli d’Italia – siamo certi che Piero Quarto non si lascerà affatto impressionare dal vile episodio, né tanto meno spaventare, proseguendo, con costanza e dedizione, il significativo lavoro di informazione e comunicazione al servizio della nostra comunità”.

“La libera manifestazione del proprio pensiero è una delle forme più elevate della convivenza civile – concludono Vizziello e Toto – e, come tale, non può essere in alcun modo influenzata e coartata, perché senza libertà di stampa viene meno la democrazia e il diritto dei cittadini ad essere informati su fatti ed eventi che riguardano il nostro vivere quotidiano.”