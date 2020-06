Fratelli d’Italia Senise su prossime elezioni

In attesa che siano le segreterie regionali a decidere l’attribuzione del Sindaco ad uno dei partiti nella città di Senise,esiste la necessità concreta di mettere in piedi la coalizione di centro-destra per realizzare il rilancio della città.

FDI è favorevole e si propone di portare avanti una proposta condivisa, senza creare malumori o problemi all’interno della stessa coalizione, per tracciare un profilo del candidato sindaco che avrà l’onore di governare la città con lungimiranza e forte senso di responsabilità

Una figura che possa rappresentare tutti i presenti,ma soprattutto che rispecchi i requisiti tanto richiesti dalla collettività, che metta in atto una discontinuità con il passato in una inversione di rotta verso un sistema politico fallimentare che ha portato la città nello stato in cui si trova.

Prof.Giovanni Lonetti

Coordinamento Regionale FDI Basilicata