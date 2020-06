Zanardi è in terapia intensiva, le condizioni sono gravissime

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Il tragico incidente è avvenuto lungo la Statale 146 nel Comune di Pienza. La sua handbike contro un camion. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. L’atleta “è stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso” di Siena, “valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato” ed è stato “sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”. “Zanardi è stato sottoposto a rapidi controlli”, ha spiegato Francesco Giovanni Bova, direttore pronto soccorso dell’ospedale.

– Si legge nel bollettino -, la direzione sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime”.

Ct Valentini: “Si è imbarcato, il casco volato via” – “C’è un rettilineo lungo, in una discesa con pendenza al 4%, dicono si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L’autotreno si è spostato di un metro, ma l’ha preso uguale. Non c’ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino. Non ha sbagliato l’autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato”. Così il ct della Nazionale paralimpica di ciclismo, Mario Valentini, che seguiva la corsa con il mezzo della federazione, ha raccontato a Radio Capital l’incidente nel quale è stato coinvolto Alex Zanardi. “Sulla salita gli ho fatto vedere l’aranciata, mi ha urlato dammene un po!. Si scherzava, e in discesa andava piano, non era una grande discesa, poi c’era il rettilineo, all’imbocco della curva ha cambiato traiettoria – ha aggiunto -. E ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato. Ce n’è voluto per far arrivare l’elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo”.

Conte: ‘Forza Alex Zanardi, tutta Italia lotta con te’ – “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

Federica Pellegrini: “Forza Alex, ora metticela tutta” – “Forza Alex…cazzo adesso devi mettercela tutta”. Così la nuotatrice Federica Pellegrini, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Di Maio, campione non mollare – “Ci hai dimostrato di saper vincere anche le sfide impossibili. Campione non mollare, sei l’orgoglio di un’intera Nazione!”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio esprime la sua vicinanza ad Alex Zanardi.

Spadafora, ‘forza Alex, non mollare!’ – “Forza Alex non mollare!”: è il post sulla sua pagina Facebook, accompagnato da una foto in maglia azzurra di Alex Zanardi, del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Tra i tantissimi tweet dedicati ad Alex Zanardi vi riportiamo anche quelli di Chip Ganassi e Max Papis, persone con cui il classe 1966 ha diviso momenti bellissimi negli Stati Uniti dove ha vinto due titoli nell’allora formula CART nel 1997 e nel 1998.