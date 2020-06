M5s, il 15 giugno parte il tour virtuale

“Riparte l’Italia e noi ripartiamo con Lei, con voi, nelle nostre piazze virtuali”. I consiglieri regionali Carlucci, Perrino e Leggieri parte attiva nell’interlocuzione ed interazione con i cittadini

Riparte l’Italia è il tour virtuale del Movimento 5 Stelle fra i cittadini che partirà lunedì sera e che toccherà tutte le regioni italiane. A causa dell’emergenza legata al Covid-19, per tutelare la salute di tutti, non potremo essere presenti fisicamente in piazza, come siamo abituati a fare, ma saremo lo stesso insieme alla gente con tappe on line. Cominceremo lunedì 15 giugno, alle 21, con la Basilicata.

A darne notizia il gruppo regionale del Movimento cinque stelle.

“Al Governo, con i nostri ministri e sottosegretari e nelle aule parlamentari, con i nostri portavoce – si legge nella nota del gruppo consiliare – abbiamo continuato a lavorare in pieno lockdown, per varare e mettere a punto fondamentali provvedimenti per far ripartire il Paese, duramente colpito dalla pandemia e abbiamo in cantiere altri provvedimenti per rilanciare l’economia, affinché nessuno resti indietro”.

“In Basilicata abbiamo vissuto il disagio delle comunità, avanzato proposte e presentato provvedimenti istituzionali per dare slancio alla ripartenza nella nostra regione, cercando di tutelare le categorie ed i settori produttivi che maggiormente sono stati colpiti dall’emergenza e dalla crisi dovuta al Covid–19”.

“Ministri, sottosegretari, portavoce in Parlamento, europarlamentari, consiglieri regionali, comunali e sindaci, – continua la nota stampa – spiegheranno cosa abbiamo fatto in questi mesi per l’Italia e cosa intendiamo fare”.

Tutti potranno interagire nelle tappe del tour inviando domande ai nostri rappresentanti. La partecipazione è il cuore di questi appuntamenti e il Movimento 5 Stelle, in questo modo, potrà essere presente in tutta Italia con i vostri portavoce nelle istituzioni per venire incontro, ancora di più, alle vostre esigenze.

Per la tappa dellaBasilicata, presente il consigliere regionale Gianni leggieri, avremo il viceministro dell’Economia Laura Castelli, e i sottosegretari allo Sviluppo Economico, alle Politiche Ue e agli Esteri Mirella Liuzzi, Laura Agea e Manlio Di Stefano. Saranno con voi i parlamentari M5s lucani Luciano Cillis, Agnese Gallicchio, Vito Petrocelli e Arnaldo Lomuti, i sindaci di Pisticci, Viviana Verri, di Venosa , Marianna Iovanni e Ripacandida, Giuseppe Scaruno.