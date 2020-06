RADIO MARIA – IL TERZO SINGOLO DI THE STASI

Oramai si è capito, The Stasi dopo l’uscita del secondo singolo “Ti amo coglione”, conferma una certa dose di ironia e irriverenza.

“Radio Maria” è la terza pubblicazione del cantautore napoletano di Milano, dal suono fresco, estivo, che punta ad accompagnarci in questa stagione un po’ particolare.

La canzone parla di una ossessione, quella per una donna che The Stasi vorrebbe trovare sempre, proprio come quando è in macchina e trova sempre e solo Radio Maria quando vorrebbe ascoltare invece altro.

Il parallelismo ha un tocco geniale, ironico, divertente e irriverente, ma per nulla dissacrante. La copertina del singolo, invece, parla da sé.

“Questa canzone va a chiudere una trilogia avviata con le prime due” dice il cantautore, in modo leggero e spensierato, prima di tornare dopo la pausa estiva con nuove produzioni dal sapore e dalle tematiche sicuramente diverse.

I primi due singoli hanno riscosso ottimi apprezzamenti e ascolti, ed il terzo singolo sembra non essere da meno.

La produzione sempre insieme al suo amico fidato, Lorenzo Avanzi. Da un paio di mesi The Stasi può contare anche sull’appoggio di Artist First per la distribuzione musicale, colosso nel settore.

Non resta che sintonizzarsi sulla giusta stazione e goderselo. Sempre sempre sempre.