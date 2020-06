COMUNE DI SENISE: PROROGA PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020

Preso atto dell’attuale emergenza nazionale riferita alla pandemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione, restrizioni lavorative e difficoltà economiche dei contribuenti, con necessità di adottare misure atte a sostenere famiglie e attività economiche, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 11.06.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, in corso di pubblicazione, è stata prorogata al 30 settembre 2020 la scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi.

Resta invariata al 16/06/2020 la scadenza dell’acconto per il pagamento della quota IMU a favore dello Stato, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”.