Coronavirus: Cisl, per artigiani sistema ha offerto sostegno

“Il sistema bilaterale nel settore artigiano ha superato la prova dell’emergenza Covid-19 offrendo in modo tempestivo misure di sostegno al reddito ai lavoratori delle imprese artigiane”. E’ quanto emerge da uno studio della Cisl Basilicata su dati del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba). In Basilicata sono state 1.275 le domande presentate al fondo dalle aziende artigiane, in gran parte piccole e medie imprese, e circa 3.400 i lavoratori lucani beneficiari degli ammortizzatori.

