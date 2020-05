IMPEDIRE LO SCIPPO DEI FONDI AL SUD. LA RICHIESTA DEL M24A-ET DELLA BASILICATA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE E AI PARLAMENTARI LUCANI

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al governatore lucano, ai sindaci di Matera e Potenza, ai presidenti delle province di Matera e Potenza e ai parlamentari lucani da parte del Movimento 24 agosto con cui si chiede di impedire lo scippo dei fondi destinati al Sud. Di seguito la nota integrale.

Oggetto: Richiesta di impegno per impedire lo scippo dei fondi destinati al Sud.

Carissimi, in riferimento alle notizie riportate da svariate fonti istituzionali e giornalistiche, risulta fondato il rischio che i Fondi per il Mezzogiorno, e persino la riserva del 34 per cento della spesa pubblica ordinaria (proporzionale nemmeno ai bisogni, ma soltanto alla popolazione del Sud), siano ancora una volta tolti alla legittima destinazione meridionale e deviati al Nord, come già è accaduto nel passato, per una cifra di 840 miliardi di €, in 17 anni.

Il ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, nel suo recente intervento in Parlamento, ha detto che le risorse destinata al Sud non potranno e non dovranno essere spese altrove e che lo stesso vale per la riserva del 34 per cento.

Ma la volontà del ministro può essere superata da quella del governo, la cui sudditanza al potere economico confindustriale e delle Regioni più ricche del Nord è apparsa evidente durante la tragedia del coronavirus.

Pertanto, superando differenze di partito e concorrenze territoriali, tutto il Sud deve esprime una forza politica generale a difesa dei suoi diritti di base, visto che già, in una bozza scandalosamente anonima fatta divulgare da qualcuno del Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Presidenza del Consiglio, si prospetta l’ennesimo furto della riserva del 34 per cento e dei Fondi per la Coesione, proprio mentre il presidente della Lombardia accampa pretese su ogni cespite rapinabile e la Confindustria, attraverso il suo giornale-portavoce, fa altrettanto.

Carissimi rappresentanti istituzionali lucani, gli eletti sono lo scudo e la lancia dei loro elettori. Questo è il momento di unirsi o almeno di manifestare una comune volontà politica a difesa del Sud.

Il tempo della pazienza, al Sud, è finito: ora è quello del rispetto, dell’azione e della memoria: ci ricorderemo degli assenti.

Firma

Direttivo regionale Basilicata M24A-ET

Nicola Manfredelli – Referente regionale

Massimiliano Vaccaro – Responsabile organizzativo

Giuseppe Anastasia

Paolo Briscese

Nicola Campanelli

Ambrogio Carpentieri

Lucia De Gregorio

Antonio Dell’Arso

Giuseppina De Vivo

Giuseppe Gorga

Marisa Libutti

Aldo Santarsiero

Angela Santarsiero

Fabrizio Santarsiero

Francesco Scucuzza

Vincenzo Sileno

Michele Tucciarello

Donato Tummolo

Rocco Viggiano

Nicola Zotta