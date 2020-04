Un abito di buon auspicio e mascherine fashion personalizzate.

Anche la Disegnatrice e Stilista di moda Carmela Fortunato di Roccanova e`voluta scendere in campo in questo periodo di grande emergenza a causa del coronavirus, anche con l’obiettivo di sdrammatizzare un po`realizzando mascherine fashion di tendenza, una diversa dall’altra, quindi pezzi unici, tutte confezionate in vari tessuti come lino, cotone, seta e addirittura in juta, alcune dipinte a mano, altre ricamate, ecc. Tante piu`semplici sono state gia`donate gratuitamente , altre ancora sono pronte x l’estate ormai alle porte magari da abbinare al proprio costume x i piu`piccoli mascherine davvero simpatiche e colorate. La Stilista ha voluto anche realizzare un abito di buon auspicio affinche`tutto possa finire in fretta con i colori della nostra bandiera italiana su cui spicca tutta dipinta a mano l’effige della Vergine Maria con Gesu`tra le braccia, abbinato all’abito cappellino paiettato con annessa mascherina con su scritto STOP VIRUS.

Uno speciale ringraziamento la Silista lo vuole fare a tutto il personale medico, in particolare

a quello di Basilicata x la profonda umanita`e duro lavoro di questi giorni, per questo donera`ad uno degli ospedali lucani un quadro dipinto da lei x non dimenticare questo difficile momento di cui presto ci libereremo.

Condividi