Condé Nast lancia un palinsesto live dirette sui social per stare vicino ai lettori

Dopo l’offerta degli abbonamenti digitali gratuiti per tre mesi per tutte le sue testate, Condé Nast ha attivato una serie d’iniziative per informare e intrattenere lettori e utenti e far sentire la propria presenza alle aziende con progetti di supporto alla loro comunicazione.

Vanity Fair – che devolverà all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo i ricavi delle vendite in edicola del numero uscito il 25 marzo, intitolato #iocisono e dedicato a chi è coinvolto in prima linea nella lotta al Covid-19 – ha lanciato il palinsesto d’interviste in diretta streaming.

#VFQuarantineSories, spin off del festival di grande successo Vanity Fair Stories che una volta all’anno riunisce i personaggi di riferimento del brand nei mondi dello spettacolo, dell’arte e della cultura per una due giorni di talk e di performance.

Molte le iniziative di Vogue Italia per la sua community in aggiunta all’accesso gratuito al suo archivio storico: su Instagram il format Vogue Italia & Friends in cui designer e modelle raccontano come stanno trascorrendo la quarantena e come stanno lavorando per la prossima stagione; i Live Concert con artisti internazionali; le interviste live al team di Vogue Italia, ai suoi fotografi e stylist alle quali i follower possono partecipare con commenti e domande; alla prossima edizione di Photo Vogue Festival, sull’esplorazione del concetto di comunità, è dedicata un’open call a cui si può partecipare tramite Photo Vogue e Instagram utilizzando l’hashtag #Viallinthistogether; Sara Sozzani Maino ha organizzato due sessioni di Digital Portfolio Review per permettere ai designer di partecipare al prossimo Vogue Talents presentando i loro lavori.

GQ propone l’iniziativa GQ Telefono Casa, un palinsesto di dirette Instagram con personaggi dello spettacolo e dello sport; mentre sul sito GQitalia.it ha lanciato #GQNOICISIAMO per ascoltare i bisogni di comunicazione dei clienti e testimoniare che è ancora forte il desiderio di comunicazione delle imprese e di informazione dei consumatori.

#ADMyPrivateRoom è il tour virtuale nelle case di architetti, designer, stilisti lanciato da Ad, che offre anche la rubrica #AskAD in cui gli utenti possono rivolgere domande a designer ed esperti di arredamento.

Oltre a suggerimenti per ogni esigenza, la Cucina Italiana ha inaugurato le dirette: alle 11 con le interviste ai cuochi de La Scuola de La Cucina Italiana, alle17.30 con il direttore Maddalena Fossati che intrattiene il pubblico con la rubrica Ora di cena in compagnia degli chef stellati.

Molto impeganto sul fronte informativo e della lotta alle fake news, Wired risponde alla domanda “Cosa sappiamo e (soprattutto) cosa non sappiamo sulla pandemia del nuovo coronavirus?” con video in cui diversi esperti raccontano i punti di vista della scienza.

Continua anche la produzione di Podcast pubblicando ogni giorno alle 19 un approfondimento legato all’epidemia in corso in Italia e nel mondo.

Le interviste in diretta streaming su Instagram raccontano invece come sta cambiando il mondo del lavoro con (e dopo) il Coronavirus.

Anche la Condé Nast Social Talent Agency lancia sulla pagina Instagram, a partire dalla prossima settimana, una sua iniziativa: #CNSTAinsiemeper, palinsesto di eventi dedicati all’intrattenimento, dal corso di yoga a quello di digital marketing, dai consigli per l’happy hour a distanza ai tutorial per il make up.

In una nota Condé Nast comunica che, ad oggi, gli abbonamenti digitali attivati sono 76.660; le dirette Instagram trasmesse da tutte le property hanno totalizzato 872k views; i profili social delle property Condé Nast hanno raggiunto complessivamente 17,2 milioni tra fan e follower (+8% YOY).