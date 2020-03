Covid-19, tampone positivo a Teana, appello del Sindaco

“Vista l’emergenza in cui il Comune di Teana si è venuto a trovare, è stata presa la decisione di svolgere la sanificazione dell’intero abitato oggi dalle ore 19:00.

Si porta a conoscenza di tutti i cittadini che l’Amministrazione si è confrontata sin da subito con professionisti del settore sanitario sulla reale efficacia e necessità di tale processo prima ancora di leggere le indicazioni dell’Istituto Superiore per la Sanità (ISS), del Ministero della Sanità e dell’ISPRA, e dell’ARPA Piemonte (di seguito linkate) che rassicurano riguardo la possibilità di contagi dal suolo esterno e che mettono comunque in guardia rispetto a queste misure di disinfezione, la cui utilità non è ancora accertata”.

Si raccomanda a tutti di RIMANERE A CASA e limitare le uscite al minimo indispensabile: solo così si potrà fermare la diffusione del virus, la cui principale fonte È E RIMANE IL CONTATTO UMANO. “RIMANIAMO DISTANTI OGGI PER ABBRACCIARCI CON PIÙ CALORE E PER CORRERE INSIEME PIÙ VELOCI DOMANI”, Presidente G. Conte #andràtuttobene http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp… https://www.snpambiente.it/…/uplo…/2020/03/SNPA-CoVid-19.pdf https://www.arpa.piemonte.it/…/ipoclorito-di-sodio-sconsigl…