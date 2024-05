Elezioni Comunali a Potenza: il PD converge sul nome di Vincenzo Telesca

Il Pd ha scelto il candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative a Potenza: è l’avvocato Vincenzo Telesca.“ Siamo convinti che per competenza ed esperienza sia il profilo più adatto per contendere la guida della città capoluogo ad una destra che ha mortificato la città in questi 5 anni. Tale proposta raccoglie l’indicazione del gruppo dirigente del Pd nella certezza che il percorso indicato raccoglierà il massimo consenso. Da oggi inizia un appassionante lavoro per coinvolgere nel corso della campagna elettorale tutte le energie disponili che hanno a cuore il bene comune di Potenza per fare sì che vi sia la possibilità di dare alla città l’alternativa che merita”.