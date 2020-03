Ecco cosa accade ai polmoni di una persona colpita dal Covid-19. Le immagini

Polmoni con chiazze bianche ben visibili nelle radiografie che medici e ricercatori da tutto il mondo stanno condividendoonline.

L’obiettivo è arrivare a conoscenze condivise sugli effetti del Coronavirus sui polmoni dei pazienti che, per effetto del contagio, presentano problemi respiratori.

Le macchie visibili alle TC scan, pubblicate sul profilo Twitter del The Radiological Society of North America, vengono chiamate dai radiologi opacità del vetro smerigliato e aiutano a capire come il virus attacca i polmoni.

This 3D video from @RSNA shows what are called ground-glass opacities in the lungs of a #COVID-19 patient. These opacities on the CT scan indicate pneumonia as the spaces which are normally filled by air are being filled with something else.

