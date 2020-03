Imprese: “Rafforzare le competenze”

POTENZA, 11 MARZO – Rafforzare le competenze e la mentalità dei cittadini “imprenditoriali” in tutta Europa: è l’obiettivo del progetto “Entrecomp Europe”, finanziato dalla Commissione Europea, tramite l’Agenzia Easme, nell’ambito del Programma Cosme, “che vede tra i partner di progetto la Camera di commercio della Basilicata e la sua Azienda Speciale Asset”.

Entrecomp – è scritto in una nota – è un modello che raccoglie, suddivise in tre grandi aree (“Idee ed opportunità”, “Risorse”, “In azione”) il “mindset” necessario ad affrontare “in maniera consapevole ed efficace il processo di creazione imprenditoriale, in uno scenario del mercato del lavoro che alza la sua asticella e richiede sempre più diffusamente competenze manageriali”.

(ANSA)