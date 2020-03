CORONAVIRUS, BARDI E LEONE: L’EMERGENZA SI VINCE INSIEME

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore alla Salute, Rocco Leone, esprimono “gratitudine per il lavoro svolto da tutto il personale sanitario della regione in questa fase emergenziale legata alla diffusione del nuovo coronavirus.

È grazie a coloro che ogni giorno operano con impegno e passione negli ospedali e sul territorio se il modello italiano è guardato con interesse in tutto il mondo. Al termine di questo periodo, la Basilicata e le altre realtà territoriali avranno un sistema sanitario più forte di prima.

La Regione, in linea con i provvedimenti del governo centrale, attraverso le strutture sanitarie, la task force e la Protezione civile sta mettendo in campo ogni possibile azione preventiva per scongiurare il rischio di diffusione del virus, ma è solo con la collaborazione dei cittadini, chiamati a rivedere le proprie abitudini e a svolgere un ruolo responsabile, che questa sfida collettiva si può vincere al più presto, senza conseguenze preoccupanti per la salute di tutti e la tenuta economica del Paese”.