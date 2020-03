AS WE STRAY BORDERLINES

“Borderlines“, singolo d’esordio degli As We Stray è il primissimo pezzo composto dalla band e primo brano cantato dell’album “Nothing To Lose“.

La canzone autobiografica, parla della vita vissuta sull’orlo del baratro alla ricerca di sé stessi e della rinascita trovata proprio grazie alla fondazione di questo progetto musicale.

Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 28 Febbraio 2020 ed è accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Plusultra productions.

Gli As We Stray sono una band metalcore nata nella calda estate 2019.

L’obiettivo della band è quello di raccontare esperienze vissute cercando di portare agli ascoltatori un sound innovativo attraverso i testi, i riff di chitarra unici, i samples originali e una forte presenza delle batterie, trasmettendo così i valori fondamentali per la band a 360 gradi.

L’ atteso debut album “Nothing to lose” in uscita a breve è anticipato dal primo singolo Borderlines, disponibile su tutte le piattaforme dal 28 Febbraio 2020.

www.facebook.com/AsWeStrayOfficial

www.facebook.com/sorrymom.it