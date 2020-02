CALCIO A CINQUE : IL DENVAL SENISE ESPUGNA VIGGIANELLO

VIGGIANELLO : Dopo la vittoria di sette giorni fa al Palarotalupo contro il Potentia, il Denval Senise si ripete in trasferta sul difficile campo di Viggianello, battendo con un secco sei a uno il Castrum Byanelli.



Una gara sentita da entrambe le formazioni, infatti, servivano punti preziosi ai padroni di casa per risollevarsi dalla zona calda della classifica, mentre, per il Denval, era vietato sbagliare, vista la posta in palio.

La cronaca lascia registrare un arrembante Castrum Byanelli che prova a impostare manovre interessanti che mettono in difficoltà la compagine sinnica.

Al 6′ sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con l’ex Biagio Mercuro.

Nei minuti successivi la partita si fa interessante con i sinnici che provano a reagire. Ci riescono allo scadere del primo tempo con Rocco Morelli che pareggia i conti.

La prima frazione di gioco si conclude con le due squadre ferme sull’uno a uno.



La ripresa inizia col piede giusto per i Senisesi infatti riescono a prendere in mano l’iniziativa, ed a concretizzare il volume di gioco prodotto.

Sono infatti le marcature di Morelli, che sigla una doppietta, Dipinto, Papaleo, e Formica a far cambiare le sorti del match ed a chiudere la gara con il rotondo risultato di sei a uno.

Soddisfatto il presidente Cappuccio negli spogliatoi che ha dichiarato : “ Soddisfatto per la prestazione su un campo difficile, perché il Castrum Byanelli si doveva salvare, quindi ci ha messo in difficoltà nel primo tempo.

Nella ripresa è uscito fuori il carattere e la qualità dei nostri ragazzi.

Sabato prossimo, sarà big match contro la capolista Potenza, che ha due punti di vantaggio rispetto a noi, ma, il Senise cercherà di far valere il fattore campo in una gara aperta ad ogni risultato”.

Vincenzo Roseti