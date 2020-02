Con la ventiseiesima rafanata si chiudono le riprese di Geo&Geo in Val D’Agri

La troupe di Geo&Geo, celebre programma televisivo di genere documentario in onda dal 1983 su Rai 3 nazionale, ha dedicato 4 giorni lavorativi tra Montemurro, Spinoso, Grumento e Viggiano per realizzare una puntata interamente dedicata al rafano, simbolo di questa terra. La parte gastronomica è stata affidata al cibosofo Federico Valicenti ospite nella cucina del Ristorante Cocal e a due nonne di Spinoso.

Nonna Pina e Nonna Maria hanno preparato, davanti le telecamere rai, due piatti tipicamente carnevaleschi, i ferricelli stufati con mollica e rafano e la rafanata. “Un connubio favoloso di sapori antichi, di odori acri e pungenti, ma piacevoli, umidi e scioglievoli al palato – racconta Rudy Marranchelli, Foddie che, insieme ad Antonio Racioppi, ha accompagnato le telecamere di Geo&Geo durante il tour gastronomico – una preparazione speciale che nasce da elementi semplici come uova, pecorino, rafano per un piatto ricco e significativo della Val D’Agri”

Destreggiandosi tra i fornelli le nonne non hanno fatto mancare riferimenti a ricordi di una vita dedicata alla famiglia e alla cucina, racconti e superstizioni legati a questo fantastico prodotto e naturalmente qualche consiglio per rendere i piatti particolarmente accattivanti. Le riprese si sono concluse a Viggiano con la 26° Rafanata organizzata dalla CIA e un super piatto realizzato con 300 uova e 20kg di rafano, per soddisfare gli oltre 200 partecipanti.