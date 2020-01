Come consuetudine la prima domenica di Febbraio, quest’anno giorno 2, si celebra in Diocesi la Giornata della Vita e per la Pace. Appuntamento al Cinema di Francavilla in Sinni alle ore 16.30 per riflettere sul ruolo educativo del padre. L’Ufficio per la Pastorale Familiare ha invitato per l’occasione il dott. Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano. Seguiranno le testimonianze e S.E. Mons. Vincenzo Orofino, vescovo, porgerà le conclusioni.

Clicca qui per il Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita che ha come tema: “Aprite le porte alla Vita”