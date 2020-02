Weet – “Piovono gatti e cani” L’album ora disponibile in digitale

Sono diventato un paziente che fa da psicologo attraverso la musica.”

Con queste parole WEET, all’anagrafe Stefano Capece, riassume il suo ultimo progetto discografico Piovono gatti e cani.

Il titolo ricalca il modo di dire inglese per indicare che sta diluviando: è una pioggia di parole che scorre nelle rime del giovane artista romano, musicista autodidatta, chitarrista e bassista, cresciuto nell’ambiente rap romano nei contest di freestyle, che 6 anni fa trova la sua strada a Londra come one man band.

L’album è già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 febbraio ed è stato anticipato dalle release dei videoclip dei brani Liberamente e Guccini e Gattini. Nell’album anche il featuring di Davide Borri nel brano Gourmet.

Le sonorità alternano il rap all’indie, mescolando i ritornelli più orecchiabili dei brani più leggeri a strofe tra il cantato e la tradizione in rima. Un genere che non assomiglia a nessun altro, un ibrido che valorizza anche la particolarità dei temi trattati nelle 12 tracce che compongono il progetto.

“Io con questo disco voglio aiutare. Da quando il disco è uscito, mi stanno contattando giornalmente tantissime persone per dirmi che soffrono di attacchi di panico, e che le canzoni li hanno fatti sentire meno soli. Sono diventato un paziente che fa da psicologo attraverso la musica.” – Weet

Salute mentale, in primis, amore e vino poi, questi ultimi argomenti utili per spezzare una tematica centrale così fortemente attenta a delineare le sfumature di disturbi come il bipolarismo o gli attacchi di panico, di cui l’artista ha in prima persona sofferto. Weet, nella vita reale, lavora al St. George’s Hospital di Londra in un reparto di medicina d’urgenza, dove ogni giorno incontra tantissime persone e trova scoraggiante il fatto che ci sia così tanta difficoltà a parlare apertamente di disturbi e salute mentale. In maniera più o meno leggera, i brani dell’album (Attacchi di panico, Psicofarmaci, Santa pazienza) danno voce a chi come lui ha sofferto o soffre di questi disturbi, aiutando ad uscirne e a far sentire meno soli tutti coloro che ascoltano la sua musica.

La tematica riprende inoltre quella del primo album/mixtape dell’artista, Bipolare (2016), che ottenne un ottimo riscontro nella scena romana.

Il disco si lega ad una serie di illustrazioni che ritrae l’artista in chiave fumettistica, con altrettante interpretazioni dei disturbi di cui si parla in forma di disegni e vignette.

TRACKLIST

1. Attacchi di panico

2. Gente anacronistica

3. Con la faccia contenta

4. Gourmet (feat. Davide Borri)

5. Pizza americana

6. Liberamente (feat. Mirko Petrini)

7. Psicofarmaci (feat. Isabella Racca)

8. Fragile

9. Imparare a suonare vol.1 (skit)

10. Santa pazienza (feat. Mirko Petrini)

11. Freccia Bianca

12. Guccini e gattini

CREDITS

Arrangiamenti, produzioni, testi, voci, missaggio e master a cura di Stefano Capece/Weet

BIO

Stefano Capece, classe ’91, si trasferisce a Londra sei anni fa. Si è formato sul palco con una visione prettamente street, tra un contest di freestyle e l’altro, maturando in seguito un nuovo modo di fare musica grazie al trasferimento in terra britannica. Prima chef, ora operatore sanitario e da sempre musicista, nel 2016 diventa Weet e pubblica il mixtape Bipolare con Street Label Records di Daniel Mendoza.

Rimessosi nuovamente a suonare, Stefano, grazie all’incontro con Mirko Petrini, lavora a un primo blocco di brani a partire dalla primavera del 2019: sono i primi pezzi che comporranno Piovono Gatti e Cani, che ha già due video puramente indie autoprodotti su Youtube (Liberamente e Guccini e Gattini), e racchiude un anno di musica di Weet.