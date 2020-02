DASTY DAFREAK 1POPPUNK! E’ IL NUOVO SINGOLO

1Poppunk!, il nuovo singolo di Dasty Dafreak è una canzone d’amore, è un grido di rabbia, è un canto nostalgico, è il sogno dello sfigato della scuola di diventare una Rockstar.

Dasty, classe 1994, non è mai stato al “gioco” di chi ha provato ad imporgli le proprie idee e opinioni e ha sempre voluto fare tutto il contrario di quello che gli altri volevano da lui e anche nel caso di 1Poppunk! è voluto andare controcorrente rispetto alle mode del momento per rivendicare il genere musicale con cui è cresciuto.

BIO

Gabriele, in arte Dasty Dafreak, nasce in periferia di Milano nel 1994.

Inizia il suo percorso musicale come solista nel 2010 scrivendo testi e approcciandosi al mondo della musica rap con tutte le sue varie sfaccettature.

Solo qualche anno più tardi decide di dare una svolta molto più “PUNK” alla suo percorso musicale, decidendo di orientare i suoi progetti verso il POP-PUNK, genere con cui è cresciuto e che ha sempre avuto grande rilevanza nella sua vita e nel suo bagaglio musicale.

Anche nei confronti di questo “nuovo” genere, sebbene il suo progetto continui ad essere un progetto solista, ha avuto la fortuna di collaborare con musicisti ed esperti molto preparati nel settore come Andrea Rock, NeroArgento, Andrea Gargioni e Gianluca Veronal, persone con cui continua a collaborare e grazie alle quali riesce a migliorarsi continuamente.

Negli ultimi anni ha pubblicato, tra YouTube e Spotify, circa 10 singoli tra cui l’ultima uscita “1POPPUNK!” il 21 Febbraio 2020.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=ccgvWdmIlHU

www.facebook.com/ThisIsDasty

www.facebook.com/sorrymom.it

www.sorrymom.it