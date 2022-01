Sette, è il primo album solista di Riccardo Trovato, pubblicato su tutte le

piattaforme di streaming digitale il 3 novembre 2021, è un lavoro composto da

7 tracce, tre delle quali precedentemente pubblicate come singoli, “La

maskerina” “Radical Chic” e “Offline”.

I sette brani, autoprodotti sono stati registrati presso Apollo 11, struttura

creata e gestita dal cantautore, con l’intento di dar voce ad un genere musicale

per molti anni snobbato dalle riviste di settore e dalla critica, il rock classico e

i suoi derivati.

Il disco apre con La maskerina, brano pubblicato alla fine del primo lockdown

figlio della pandemia da Covid-19 e che vuole evidenziare l’importanza della

normalità e soprattutto della libertà, per troppi data ormai per scontata. Chiude

invece con un brano dal titolo “La normalità”, concetto relativo, specie per chi

decide di far della musica la propria ragione di vita.

All’interno del lavoro si è posta l’attenzione sul concetto di libertà nell’arte,

troppo spesso costretta a seguire le regole scritte da chi monopolizza il

mercato, come accade spesso nel mercato musicale, il discorso è descritto

dalla traccia n°6, “Pennelli su tela”.

Vengono trattati altri temi, come in “Radical chic”, “Offline”, Vivida” o “La

Cornocanzone”, brano che ironizza sullo scomodo argomento dei tradimenti.

Il sound è quello tipico del classic rock, non privo di influenze alernative, hard

rock e pop. Batteria, basso e chitarre elettriche confezionano il suono di tutti i

brani, volutamente registrati senza l’utilizzo di loop, campionamenti e altri

strumenti che la tecnologia oggi fornisce. L’intento è quello di far immaginare

all’ascoltatore di essere all’interno di una sala prove a sentire del crudo rock’n

roll, fatto alla vecchia maniera.

Hanno collaborato alla realizzazione di SETTE, Herry Found (batteria, in tutti i

brani), Giuseppe Cavaleri (basso in Vivida e La Cornocanzone), Andy Found,

fratello di Herry (basso in Pennelli su tela) e Giuseppe Pecci (chitarre in

Offline). Il basso e le chitarre, eccetto nei suddetti brani oggetto di

collaborazione, sono stati suonati personalmente da Riccardo Trovato.