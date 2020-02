Il nuovo brano di JOE è disponibile nei maggiori store on line. Il brano è intitolato “SUPERSIC 58” ed è un omaggio a Marco Simoncelli.

In questo brano si può ascoltare il sound riconoscibile dei precedenti brani del cantautore. La poetica è come sempre molto ispirata, così come le melodie sempre ricercate e mai banali.

JOE è un cantautore italiano e Supersic 58 è il terzo singolo che segue i successi di Sogno incantato e Fuori è buio.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook di TILT MUSIC PRODUCTION:

https://www.facebook.com/tiltmusicproduction

Joe – SuperSic 58 (Official Audio) – YouTube