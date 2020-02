Media & adv revolution al centro della B2B Marketing Conference Anes

In arrivo la seconda edizione della B2B Marketing Conference, organizzata da ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore, che si terrà giovedì 27 febbraio presso l’Auditorium di Assolombarda a Milano, è stato pubblicato il programma completo dell’iniziativa, inclusi tutti gli interventi degli speakers.

Ad introdurre e moderare il più atteso evento annuale dedicato al marketing B2B, sarà Luigi Proserpio, Professore di Digital Business Transformation, Entrepreneurship e Leadership presso l’Università L. Bocconi e SDA Bocconi Business School.

A seguire Massimo Sumberesi, Head of Marketing Advice, Business Unit Gruppo BVA-DOXA, che presenterà la ricerca realizzata in esclusiva da Doxa su come le aziende stanno affrontando le nuove sfide digitali del marketing B2B.

La trasformazione digitale del XXI secolo ha cambiato le modalità di approccio comunicative e gli strumenti che un’azienda adotta per interfacciarsi con la sua community di riferimento.

Il primo panel tematico, focalizzato sul tema MEDIA & ADV REVOLUTION, rifletterà su questa evoluzione massmediatica attraverso l’intervento di: Giuseppe Mayer, Managing Partner Antifragile, Digital Change Agent; Riccardo Porro, Market Business Developer, BG Commercial Printing Canon Italia; Piermario Tedeschi, Managing Director Digital Angels e Adjunct professor Luiss, Simona Fedele, Digital Consultant&Team Leader Digital Angels; Monica Magnoni, Marketing&Communication Manager H2H.

In sostanza, il digital 4.0 ha introdotto metodologie innovative per promuovere azioni di valore e interagire con gli utenti attraverso l’utilizzo di canali online. Attualmente, l’intelligenza artificiale (AI) sta assumendo un ruolo sempre più importante per la conversione di una tradizionale call to action aziendale rivolta a possibili clienti in un’azione veramente migliorativa e impattante sul business della propria impresa.

Il tema INTELLIGENZA ARTIFICIALE: APPLICAZIONI ATTUALI SUL BUSINESS sarà sviluppato con gli interventi di: Fabio Foglia, Docente Talent Garden Innovation School; Moreno Callea, Small&Medium Business Sales Manager Microsoft Italia e Federico Favero, Partner Altitudo; Giovanni Teofilo Chiarelli, Direzione Marketing, Responsabile Comunicazione Commerciale di UnipolSai.

Non solo cambiamenti nelle strategie di comunicazione e di interazione con i possibili clienti ma anche trasformazioni nella costruzione di una relazione fidelizzata. Il terzo panel – INNOVATION LEAD MANAGEMENT – approfondirà le nuove tecniche di profilazione del target di riferimento mediante l’applicazione degli strumenti di inbound marketing.

A parlarne: Alessandro Bentivoglio, Funnel Marketing Expert, Co-Founder Funnel Company;

Stefano Branduardi, Marketing Director MailUp; Daniele Paganini, CEO di Avrage Media e Moreno Callea.

La B2B Marketing Conference si concluderà con la sessione PEOPLE 4.0, perché la digital transformation è una sfida che non riguarda solo le tecnologie, ma che coinvolge tutto il capitale umano di ogni azienda; serve ripensare profondamente i processi e i modelli di organizzazione del lavoro per renderli adeguati alle nuove esigenze del mondo digitale. Intervengono: Giulia Amico di Meane, Director Talent Garden Innovation School; Andrea Boscaro, Partner The Vortex.

Un programma denso di stimoli che aprirà un dibattito propositivo e coinvolgente – per il pubblico presente in sala – sulle principali tematiche del marketing B2B, alla luce della trasformazione costante delle metodologie e degli strumenti adottati dalle aziende nell’epoca definita digital 4.0.

Scarica l’agenda della Conference sul sito www.b2btheconference.com.

Main sponsor: Canon; Master Sponsor: Altitudo, Microsoft, UniSalute; Sponsor: Avrage Media, Clappit, Digital Angels, H2H, Mailup, Faenza Group, Mimesi, RM media, GMDE, SO.DI.P., Aladdin.eu, Gmde, Marketing Automation Italia, PaGi70, UPM.com.

Partners dell’evento: BVA Doxa, MGP&Partners, Talent Garden, UNA, FERPi; Media Partners: Mediaset TGCOM 24, ADC Group, BYinnovation, Daily Media, Mediakey.

Segui l’evento su www.b2btheconference.com.