33° Salone del libro Torino, Consiglio regionale Basilicata invita editori

Il Consiglio regionale della Basilicata intende proseguire nell’attività di sostegno e promozione dell’editoria lucana garantendo la presenza dell’Ente consiliare e delle Case editrici lucane al 33° Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma da giovedì 14 a lunedì 18 maggio 2020 presso il Lingotto Fiere di Torino.

Un’occasione quanto mai opportuna per presentare le produzioni degli editori lucani in un contesto di conoscenza, scambi ed incontri culturali di alto profilo.

Le Case editrici con sede in Basilicata sono invitate a manifestare l’interesse ad essere presente nell’ambito dello stand che il Consiglio regionale della Basilicata intende acquisire entro e non oltre le ore 12.00 del 17/02/2020 (a mezzo mail all’indirizzo: [email protected] o all’indirizzo PEC: [email protected] oppure c/o la Struttura di Coordinamento Comunicazione, Informazione ed Eventi – Consiglio regionale della Basilicata, Via Verrastro n. 6 – 85100 Potenza).

L’avviso è riservato agli editori lucani che abbiano pubblicato almeno cinque titoli nell’ultimo biennio 2018/2020.

La Struttura di Coordinamento Comunicazione, Informazione ed Eventi si riserva di valutare le proposte e selezionare quelle più significative, fino a garantire la presenza di un numero congruo di editori.

Le adesioni pervenute successivamente al 17 febbraio non potranno essere prese in considerazione per ragioni organizzative.