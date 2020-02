Premio Apulia Voice: si aprono le iscrizioni per partecipare ai casting dell’ormai tradizionale concorso musicale estivo di Apulia Musica ed Eventi.

La macchina organizzativa del Premio Apulia Voice è ufficialmente partita.

Dal, 1 febbraio, infatti, è possibile iscriversi ai casting per partecipare alla quarta edizione dell’ormai tradizionale concorso musicale organizzato da Apulia Musica ed Eventi del direttore artistico Cosimo Taurino.

Già tantissime le richieste pervenute sul sito ufficiale www.premioapuliavoice.it, sul quale è possibile consultare il regolamento e compilare il modulo di iscrizione.

Conferme e novità per il #PAV4(questo l’hashtag che verrà usato sui social per i contenuti della kermesse canora).

Anche quest’anno la location sarà la gettonatissima località balneare diCastellaneta Marina: fortemente voluta nell’estate 2019 dal sindaco e presidente della Provincia Giovanni Gugliotti come volano per la promozione del territorio, è stata confermata dopo lo straordinario successo di pubblico ottenuto.

Confermata la partnership con l’etichetta discografica Dmb Management di Rory Di Benedetto che si occuperà della realizzazione del premio categoria “Inediti”: il brano vincitore accederà direttamente alle selezioni di Sanremo Giovani, manifestazione alla quale ha partecipato anche la vincitrice dello scorso anno, Maria Chiara Di Carlo, che con il suo brano “Filo invisibile” ha conquistato pubblico e critica grazie anche ad un attento lavoro discografico.

Oltre agli inediti, sarà possibile ascoltare anche i partecipanti di altre tre categorie: “Baby”, “Junior” e “Senior”, tutti valutati da una commissione che anche quest’anno sarà di primissimo livello e i cui vincitori godranno di importanti borse di studio. Nelle tre precedenti edizioni, tanti di questi hanno trovato nel concorso un autentico trampolino di lancio.

Sede operativa della kermesse sarà ancora una volta il Nicotel Pineto.

Proprio il prestigioso albergo di Viale dei Pini, luogo ideale per soggiorni di turismo, business, relax, e benessere, sarà anche la location degli attesissimi stage che si terranno nei giorni della fase finale con vocal coach, produttori, discografici e, da quest’anno, anche con la nuova figura del social media.

Il Nicotel è anche teatro della seconda edizione dello “Speciale Apulia Voice”, talk show musicale condotta da Matteo Schinaia che andrà in onda prima delle serate in piazza in diretta facebook su Kifra Tv, media partner della manifestazione insieme alla nota agenzia di stampa milanese Music Alive e alla new entry Isabel Zolli Promotion Agency.

Si aprono le iscrizioni per partecipare ai casting dell’ormai tradizionale concorso musicale estivo di Apulia Musica ed Eventi. Chi vince nella categoria “Inediti” va alle selezioni di “Sanremo Giovani”

La macchina organizzativa del Premio Apulia Voice è ufficialmente partita. Dal, 1 febbraio, infatti, è possibile iscriversi ai casting per partecipare alla quarta edizione dell’ormai tradizionale concorso musicale organizzato da Apulia Musica ed Eventi del direttore artistico Cosimo Taurino.

Già tantissime le richieste pervenute sul sito ufficiale www.premioapuliavoice.it, sul quale è possibile consultare il regolamento e compilare il modulo di iscrizione.

Conferme e novità per il #PAV4(questo l’hashtag che verrà usato sui social per i contenuti della kermesse canora).

Anche quest’anno la location sarà la gettonatissima località balneare diCastellaneta Marina: fortemente voluta nell’estate 2019 dal sindaco e presidente della Provincia Giovanni Gugliotti come volano per la promozione del territorio, è stata confermata dopo lo straordinario successo di pubblico ottenuto.

Confermata la partnership con l’etichetta discografica Dmb Management di Rory Di Benedetto che si occuperà della realizzazione del premio categoria “Inediti”: il brano vincitore accederà direttamente alle selezioni di Sanremo Giovani, manifestazione alla quale ha partecipato anche la vincitrice dello scorso anno, Maria Chiara Di Carlo, che con il suo brano “Filo invisibile” ha conquistato pubblico e critica grazie anche ad un attento lavoro discografico.

Oltre agli inediti, sarà possibile ascoltare anche i partecipanti di altre tre categorie: “Baby”, “Junior” e “Senior”, tutti valutati da una commissione che anche quest’anno sarà di primissimo livello e i cui vincitori godranno di importanti borse di studio. Nelle tre precedenti edizioni, tanti di questi hanno trovato nel concorso un autentico trampolino di lancio.

Sede operativa della kermesse sarà ancora una volta il Nicotel Pineto.

Proprio il prestigioso albergo di Viale dei Pini, luogo ideale per soggiorni di turismo, business, relax, e benessere, sarà anche la location degli attesissimi stage che si terranno nei giorni della fase finale con vocal coach, produttori, discografici e, da quest’anno, anche con la nuova figura del social media.

Il Nicotel è anche teatro della seconda edizione dello “Speciale Apulia Voice”, talk show musicale condotta da Matteo Schinaia che andrà in onda prima delle serate in piazza in diretta facebook su Kifra Tv, media partner della manifestazione insieme alla nota agenzia di stampa milanese Music Alive e alla new entry Isabel Zolli Promotion Agency.