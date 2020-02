Musei: in 5 anni +35% di visitatori

POTENZA, 31 GEN – “Con la riforma Franceschini”, i visitatori dei musei e siti archeologici statali della Basilicata “sono cresciuti del 35% rispetto a cinque anni fa, passando da 227.402 ingressi del 2014 a 307.052 del 2019”.

Per il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Basilicata, c’è stato “un indiscutibile ‘Effetto Matera’ per l’anno della Capitale europea della Cultura, incentrato sul patrimonio culturale come leva per lo sviluppo.

È per onorare questa sfida vinta che – ha concluso il Ministro – è stato appena istituito il Museo nazionale di Matera, ora a bando internazionale”.

(ANSA)