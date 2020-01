Agricoltura sostenibile, assemblea regionale di Legacoop

Ruoterà attorno all’equazione ambiente+futuro=agricoltura sostenibile l’assemblea regionale di Legacoop Agroalimentare che si svolgerà a Potenza lunedì 3 febbraio, con inizio alle ore 15.

L’appuntamento territoriale, in vista del congresso nazionale delle cooperative agricoalimentari e ittiche aderenti all’organizzazione che si terrà a Roma nel mese di marzo, rappresenta l’occasione per tracciare un’analisi del comparto e, soprattutto, per sviluppare una riflessione mirata al rilancio di un settore di fondamentale importanza per la Basilicata.

Nel momento di transizione dalla vecchia alla nuova programmazione occorre infatti disegnare una strategia complessiva che guardi alla Politica agricola comune e soprattutto alla Politica di sviluppo rurale e ai suoi impatti dopo il 2020, visto che l’impianto sarà regolato dai Piani strategici nazionali e dunque, a livello regionale, dai nuovi Psr, chiamati a far tesoro delle buone pratiche esistenti e a superare le criticità passate, su tutte le difficoltà di spesa degli enti locali.

“A maggior ragione in un territorio come il nostro, caratterizzato da un tessuto imprenditoriale di piccole-medie dimensioni e penalizzato da una situazione infrastrutturale carente, la cooperazione rappresenta una necessità ancor prima che una favolosa opportunità per aprirsi a mercati insperati”, dichiara il coordinatore regionale di Legacoop Agroalimentare, Eduardo Celentano.

“Per questo occorre prospettare una visione chiara e unitaria in un’ottica di sostenibilità”. È proprio ‘sostenibilità’ la parola chiave adottata dall’assemblea: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sociale.

Ai saluti di Giuseppe Lomonaco, rappresentante dell’Alleanza delle cooperative Basilicata settore agroalimentare, e di Nicola Minichino, coordinatore regionale Agrinsieme, seguiranno l’introduzione del presidente regionale di Legacoop, Innocenzo Guidotti, e la relazione di Eduardo Celentano.

Negli interventi programmati si svilupperà quindi un focus sulle filiere cooperative con l’autorità di gestione Feasr Basilicata Vittorio Restaino, Maria Grazia Gargiulo (Cooperfidi Italia), Maurizio Carretta, Nicola Serio e Gianpiero Calzolari in rappresentanza delle rispettive filiere cerealicole, ortorfutticole e lattiero-casearie.

Dopo il dibattito, le conclusioni dell’assemblea, chiamata anche al rinnovo degli organismi regionali e all’elezione dei delegati per il congresso nazionale, saranno affidate al vicepresidente di Legacoop Agroalimentare Angelo Petruzzella e all’assessore regionale all’agricoltura Francesco Fanelli. Coordinerà i lavori Caterina Salvia, vicepresidente di Legacoop Basillicata.