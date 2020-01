Andrea Ferrini – Stracciatella

“STRACCIATELLA”

Il nuovo singolo in radio da Venerdì 24 Gennaio 2020!

Intrigante e travolgente sono le parole perfette per descrivere “Stracciatella”, il nuovo singolo del noto deejay e produttore italiano Andrea Ferrini uscito su etichetta KnightVision (Warner Music).

Il brano, voce maschile e struttura pop house, prende il nome del famoso gusto di gelato italiano: nel testo della canzone infatti il protagonista paragona tale gusto, appunto stracciatella, alla fine della storia con la sua amata. In pratica un amore che si “scioglie” al sole, ma nel senso più negativo del termine.

Dopo i suoi ultimi successi come “Seeing Red” – che vanta oltre 12.000 Shazam e l’entrata in rotazione radiofonica in moltissime emittenti italiane e spagnole – e “Can’t Let Go” realizzata insieme alla leggenda americana dell’house music CeCe Rogers che ad oggi conta oltre 200.000 streams su Spotify e il supporto di radio e network europei, il produttore Ferrini torna nelle radio italiane con questa ballata dal ritmo pulsante.

Nel suo percorso musicale ha avuto l’onore di lavorare insieme ad importanti artisti internazionali, attualmente è nella squadra della leggenda americana CeCe Rogers e viene remixato da nomi del calibro di Mario Fargetta (Get Far), il famoso produttore discografico e regista radiofonico del network radiofonico Radio M2O che negli anni ’90 è stato tra i pionieri della dance italiana.

Da ricordare anche gli importanti traguardi con i suoi singoli: “Rise And Shine” è stato selezionato ed incluso nella compilation ufficiale di uno dei locali più di tendenza al mondo, il Pacha di Ibiza, mentre “The Best Day (I Believe)” insieme alla cantante statunitense Andrea Love è stato selezionato e trasmesso dalla più grande realtà del Regno Unito, la Ministry Of Sound Radio.

Ladies and gentlemen, è ufficiale: una nuova hit è in arrivo!

