MERCOLEDÌ 15 GENNAIO CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE BARDI

In una conferenza stampa che avrà luogo mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 11,00 nella sala Verrastro, al primo piano del palazzo della Regione (via Verrastro, 4 – Potenza), il presidente della Regione Vito Bardi farà il punto sull’attività svolta dal governo regionale nel 2019 ed illustrerà i programmi di attività per il 2020.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti anche il vicepresidente Francesco Fanelli e gli assessori Francesco Cupparo, Rocco Leone, Donatella Merra e Gianni Rosa.