Nuovo sito web per Alsia

Il sito istituzionale dell’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, si rinnova. Nella forma e nella sostanza. Stesso indirizzo (www.alsia.it), ma da mercoledì 18 dicembre è on-line il nuovo sito web dell’Agenzia completamente aggiornato nell’aspetto grafico e nella organizzazione dei contenuti.

E completamente on-line sarà quindi d’ora in poi anche “Agrifoglio”, la rivista ALSIA di agricoltura sostenibile, al suo 15° anno di pubblicazione, raggiungibile digitando https://www.alsia.it/opencms/opencms/agrifoglio/index_agri.html.

Una revisione necessaria, quella del sito e della rivista, non solo per rendere più immediata l’informazione e più efficace e diretta l’offerta dei servizi, ma anche per catalogare, organizzare, archiviare e rendere rintracciabili per tematismi e accessibili nel tempo tutti i contenuti lì raccolti.

Gli adeguamenti si sono resi necessari anche per i nuovi standard d’uso del web, sempre più “navigato” attraverso gli smartphone, i nostri ormai comuni cellulari.

E’ per questo che l’Agenzia ha puntato a rendere veramente a portata di click i suoi Servizi di consulenza ai cittadini e alle imprese agricole, finanziati dalla Regione Basilicata per un triennio, e a trasferire i risultati e le innovazioni di progetti e attività.

Come ad esempio quelli dei GO, i Gruppi operativi di cui è partner o capofila, nati nell’ambito del PSR Basilicata 2014-2020, Misura 16 – Cooperazione – Sottomisura 16.1, che prevedono interventi su cerealicoltura, ortofrutta, zootecnia da latte e da carne, vitivinicoltura, olivicoltura, foreste, filiere minori e attività trasversali a più filiere.

La sezione dedicata ai Servizi consentirà di ricevere gratuitamente e on-line informazioni sui bollettini agrometeorologici e fitosanitari, sui servizi di fenomica vegetale, genomica applicata e rilevamento degli Ogm, oltre che consigli per l’irrigazione, o a supporto del controllo delle macchine irroratrici o per le Fattorie didattiche.

La sezione Notizie offrirà non solo aggiornamenti su tutte le attività dell’Agenzia, ma anche su quanto dal territorio e dal mondo della ricerca concerne le buone pratica in agricoltura.

Per essere sempre aggiornati su seminari, giornate dimostrative in campo, convegni, workshop, mostre ed esposizioni di settore curati o promossi dall’ALSIA, sarà poi possibile consultare la sezione Eventi.

Parte integrante della rinnovata strategia di comunicazione dell’ALSIA saranno poi anche i canali social. Sono 5 quelli attivati e aggiornati dalla redazione dell’Agenzia: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e YouTube.

Un’offerta informativa variegata e complementare, per interagire sempre di più col territorio e dare valore alle eccellenze che questo è in grado di esprimere.