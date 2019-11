La Pro Loco Barile e l’Unpli Basilicata hanno omaggiato la chef Silvana Felicetta Colucci campionessa italiana “Cuochi d’Italia”

BARILE – La Pro Loco Barile e il Comitato regionale Unpli Basilicata con stima e gratitudine, l’altra sera presso la sede associativa, hanno festeggiato la socia Pro Loco Barile Silvana Felicetta Colucci, vincitrice della X edizione “Campionato delle Regioni – Cuochi D’italia”.

Alla Campionessa lucana e italiana Silvana Felicetta Colucci, chef e titolare del Ristorante Pizzeria Lago Grande – Monticchio, il Presidente della Pro Loco Daniele Bracuto assieme al direttivo e il Presidente regionale Unpli Rocco Franciosa hanno consegnato una pergamena “per la sua umiltà, bravura e intraprendenza nel preservare le tradizioni enogastronomiche lucane esaltandone storia e tradizioni”.

Molto emozionata la socia Silvana Felicetta Colucci ha sottolineato “nella Pro Loco mi sento a casa, ringrazio per la stima, l’amicizia e il sostegno che ho ricevuto, sono davvero onorata di far parte di una grande famiglia di volontari che porta avanti iniziative di valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici, e sono felice di poter dare il mio contributo nelle attività”.

Il Presidente della Pro Loco Barile, Daniele Bracuto ha rimarcato “per noi è motivo di orgoglio il successo della chef Colucci che ha saputo rappresentare il meglio della nostra terra in un programma televisivo di tutto rispetto, vincendo una competizione non facile”.

Il Presidente regionale Unpli Basilicata Rocco Franciosa, esprimendo vive felicitazioni a nome dell’intero mondo Pro Loco lucano e italiano, ci ha tenuto a sottolineare “la vittoria della chef Colucci rappresenta un grande onore per l’intera Basilicata, e per il territorio del Vulture, con i Laghi di Monticchio in particolare dove con la sua famiglia porta avanti un’attività ristorativa tra mille difficoltà, ma con la consapevolezza che le potenzialità enogastronomiche, la passione, e i sacrifici ripagano sempre”.

Il Presidente delle Pro Loco lucane Franciosa, ha fatto dono alla campionessa di Cuochi d’Italia, Silvana Felicetta Colucci di una copia del “Lucanum il gioco con le Pro Loco della Basilicata” realizzato in collaborazione con la pmi iInformatica.