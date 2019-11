NÈRA il video “La cosa più bella che ho” supera le 50mila visualizzazioni su YouTube

Il videoclip de “La cosa più bella che ho” il nuovo singolo dei Nèra, attualmente in radio e sulle piattaforme digitali, ha superato le 50mila visualizzazioni su YouTube https://youtu.be/jA53y-olalA

I Nèra sono pubblicati da N.I.C. United la neonata etichetta della Nazionale Italiana Cantanti, pensata per dare spazio a giovani artisti di talento e distribuita da Believe Digital.

A proposito del singolo, la band toscana commenta “Quante volte abbiamo desiderato che tutto fosse perfetto, ma la perfezione non esiste. Abbiamo cercato la felicità nelle grandi cose, accorgendoci invece che sono le piccole cose a farci stare bene. Una di queste è l’amore,che è sempre gratis, come è evidenziato nel videoclip per la regia di Manuel Drugsoul”.

Attualmente sono in studio per la realizzazione di un album inedito, prodotto da Valerio Carboni, con cui hanno lavorato anche ai precedenti singoli e con l’aiuto e la collaborazione di Luca Pernici, grande amico e produttore.

I Nèra sono una band Fiorentina formata da Samuele Casale (Voce), Niccolò Coveri (Basso) e Giulio Gaudenzi (Batteria). Appassionati di rock e musica elettronica, fondano il trio nel 2015 cercando di unire questi due generi, per dare vita ad una sonorità unica che li rappresenti.

Nell’autunno del 2016 pubblicano il loro primo EP, contente 5 tracce, che li porterà a solcare palchi come il Viper Theatre di Firenze, esibirsi al Beat Festival, vincere il Talent Move fra numerosi artisti da tutta la Toscana e l’Emergenza Festival che gli permetterà di esibirsi, come ospiti, al “The Cage Theatre” di Livorno.

Nello stesso anno, dopo aver partecipato ad una delle finali del Pistoia Blues, uno dei loro brani viene inserito nella compilation “Pistoia Blues 2017”.

Nel 2017 realizzano tutte le musiche della colonna sonora del film di Alessandro Sarti e Domenico Costanzo “Saranno Famosi?“.

Nel 2018 pubblicano alcuni singoli, accompagnati ognuno da un videoclip, che ottengono buoni riscontri di visualizzazioni e feedback sui social.

