Rai Com presenta HubArt 2019 a Matera il 22 e il 23 novembre

Venerdì 22 novemre dalle ore 9 nel cineteatro “Guerrieri” di Matera e sabato 23 novembre 2019 dalle ore 9,30 a Matera nella sala convegni di Basilicata Openspace è in programma HubArt 2019, un evento di Rai Com e Regione Basilicata.

La valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico, culturale e turistico della Basilicata sono al centro della terza edizione di HubArt, la due giorni organizzata a Matera dalla Regione Basilicata e da Rai Com.

Ad aprire l’appuntamento, venerdì 22 novembre, una matinée al Cineteatro Comunale Guerreri riservata alle scuole medie ed elementari nell’ambito del concorso pitch che valuterà e premierà progetti di design e prodotti audiovisivi, interattivi o di comunicazione crossmediale, pensati per la promozione di Matera e del suo territorio.

Il concorso è gemellato con le più importanti realtà didattiche del settore crossmedia, in particolare con gli istituti: IED, Link Campus University, Istituto Salesiano di Venezia (IUSVE), Vigamus (Accademia del Videogioco) e si avvale del know how di “Cartoons on the Bay”, festival internazionale dell’animazione crossmediale organizzato da Rai Com e diretto da Roberto Genovesi. Nel corso dell’evento saranno presentati prodotti d’animazione in onda sui canali di Rai Ragazzi.

La seconda giornata di HubArt, sabato 23 novembre, si svolgerà al Matera Open Space e ospiterà il convegno “La comunicazione radiofonica al tempo dei social”. Una analisi attenta con giornalisti, docenti universitari, esperti di comunicazione, speaker, per tracciare un quadro tra passato, presente e scenari futuri.

Ad animare il primo panel saranno il conduttore Michele Mirabella, il saggista Enrico Menduni, il coordinatore di Aeranti Corallo Marco Rossignoli, il Ceo di Velvet Media Bassel Bakdounrs, il responsabile di Rai Radio Techeté Andrea Borgnino. Protagonisti del secondo panel saranno invece l’esperto di comunicazione Umberto Labozzetta, lo speaker Alex Peroni, il responsabile delle news di RDS Gianluca Teodori, lo speaker di Radio Tour Basilicata Omar Gallo.

A moderare i lavori, il direttore della comunicazione di Rai Com e responsabile di Rai Radio Live, Fabrizio Casinelli.

Nel corso dell’evento la giornalista del Tg2 Ilaria Capitani intervisterà il direttore di Rai Radio Roberto Sergio e il direttore di RaiPlay Elena Capparelli.

A conclusione della mattinata saranno premiati i vincitori del concorso pitch. A chiudere HubArt 2019 sarà la presentazione del libro di Michele Mirabella, “Quando c’è la salute” edito da Rai Libri, che si terrà alle 16 al Matera Open Space.

Il convegno è stato inserito dall’Ordine dei Giornalisti della Basilicata per il rilascio di crediti formativi.