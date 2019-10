74° Congresso Assoenologi a Matera e Venosa inaugurazione giovedì 31 Ottobre

“Giovedì 31 ottobre si inaugura una tre giorni importantissima nella quale la Basilicata del vino si rende protagonista in Italia e nel mondo e ospite accogliente del 74° congresso nazionale di Assoenologi.

Sarò orgoglioso di accompagnare nella sua prima uscita pubblica da Ministro dell’Agricoltura in Basilicata Teresa Bellanova la cui presenza, insieme al Premier Conte è prevista il 2 novembre per le conclusioni nel talk con Bruno Vespa.

Lo rende noto il consigliere regionale Luca Braia, Avanti Basilicata ed ex assessore regionale all’agricoltura.

“Provo grande soddisfazione e plaudo al management e all’organizzazione di Assoenologi che ha voluto accettare l’invito due anni fa di scegliere la Basilicata come sede del più grande evento annuale sul Vino, presentato nell’edizione del Vinitaly 2018 e per aver messo su un programma davvero prestigioso.

Avrei preferito trovarci dentro il vino di Basilicata protagonista nei diversi confronti e workshop alla stregua dei vini top italiani ed internazionali programmati ma sono certo che nella serata di degustazione e nell’evento di venerdì in auditorium, la particolarità e l’eccellenza delle quattro Doc e della DOCG lucane (Aglianico, Matera Doc, Grottino di Roccanova, Terre dell’Alta Val D’Agri) saranno raccontate e presentate al meglio da parte dei Consorzi di tutela e dall’Enoteca regionale lucana che ha dato un grande contributo per la riuscita dell’iniziativa.

Una manifestazione di spessore, che ci deve rendere orgogliosi, per tutto il settore e che sono certo comunque farà di Matera, del Vulture e della Basilicata tutta, per tre giorni, la regione al centro delle attenzioni nazionali e internazionali rispetto al mondo dell’enologia e del vino Made in Italy.

Settore in cui la Basilicata del vino, con i numerosissimi e recentissimi premi e riconoscimenti che diverse delle nostre più importanti cantine continuano da anni ad ottenere, saprà dire la sua e continuare a collocarsi a pieno titolo.

Colgo l’occasione per ringraziare le aziende lucane del comparto che in questi anni sono molto cresciute e hanno evoluto le tecniche di produzione e cantina anche grazie all’impegno per la valorizzazione e la promozione dei consorzi di tutela con il lavoro che quotodianamente svolgono anche grazie al sostegno pubblico e dei fondi comunitari.”

Programma Congresso Assoenologi a Vinitaly 2019

GIOVEDÌ

31 OTTOBRE 2019

Ore 14/17 – Arrivi nei rispettivi Hotel

Ore 16.30/17.30 – Dai rispettivi punti di ritrovo partenza

navette per Matera Hotel

Ore 18 – MATERA HOTEL

Apertura ufficiale 74° Congresso nazionale Assoenologi

Presentano: Federico Quaranta e Andrea Amadei

Prologo di Nino d’Antonio

“Matera: diaframma aperto”

INTERVENTI

Massimiliano Apollonio – Già Presidente Assoenologi Puglia B.C.

Massimo Tripaldi – Presidente Assoenologi Puglia B.C.

Paolo Brogioni – Direttore Assoenologi

Raffaello De Ruggieri – Sindaco di Matera

Marianna Iovanni – Sindaco di Venosa

Paolo Montrone – Presidente Enoteca Regionale Lucana

Salvatore Pulignano – Responsabile Centro Sud Banca BPER

Francesco Fanelli – Assessore Politiche agricole e forestali

Regione Basilicata

Vito Bardi – Presidente Regione Basilicata

Giovanni Mantovani – Direttore generale Veronafiere

Filippo Gallinella – Presidente Commissione Agricoltura

Camera Deputati

Riccardo Cotarella – Presidente Assoenologi

Presentazione del libro Assoenologi

“VINIFERA: RIPARTIAMO DALLE RADICI”

Nomina “PERSONAGGIO DELL’ANNO”

Ore 20 – Cena di benvenuto

Ore 22.30/23.15- Partenza navette per rientro in hotel a Matera

VENERDÌ

1 NOVEMBRE 2019

Ore 7.45 – Dai rispettivi punti di ritrovo partenza navette per

Matera Hotel

Ore 8.15 – MATERA HOTEL

Prima sessione dei lavori

Presentazione del libro “La nuova normativa dopo il

Testo unico del vino”

Oreste Gerini – Direttore generale prevenzione e

contrasto frodi agro-alimentari, Mipaaf

“I SANTUARI DELLA VITICOLTURA E DELL’ENOLOGIA”

CHAMPAGNE: REGNO DELLE BOLLICINE

Moderatore: Massimo Tripaldi

Relatore: Alberto Lupetti

Degustazione di tre Champagne

• Blason Rosé Perrier-Jouët

• “Grand Cellier” 2014 – Vilmart & Cie

• Blanc de Blancs “Comtes de Champagne” 2007 –

Taittinger

LANGHE: I GRANDI ROSSI D’ITALIA

Moderatore: Leonardo Palumbo

Relatore: Gianni Fabrizio

Degustazione di tre vini

• Roero Docg “Srü” 2015 – Cantina Monchiero Carbone

• Barbaresco Docg “Bernadot” 2015 – Ceretto

• Barolo Docg “Le Vigne” 2013 – Luciano Sandrone

BORGOGNA: I GRANDI VINI DI FRANCIA

Moderatore: Massimiliano Apollonio

Relatore: Armando Castagno

Degustazione di tre vini

• Meursault 1er cru Aoc Blanc “Perriéres” 2016 –

Ballot Millot

• Saint-Romain Aoc Rouge 2018 – Alain Gras

• Chambolle-Musigny 1er Cru Aoc

“La Combe d’Orveau” 2017 – Bruno Clavelier

Ore 13.30 – Pranzo

Ore 15.00 – Partenza navette per rientro in hotel a Matera

Per i soli congressisti

Ore 17.00 – Partenza navette per Auditorium

Ore 18.00 – Auditorium R. Gervasio – Matera

TAVOLA ROTONDA “La Lucania e i suoi vini”

condotta da Luciano Pignataro con:

Dario Stefàno – Senatore della Repubblica

Donato Antonacci – Già Direttore Crea Utv – Turi

Gerardo Giuratrabocchetti – Presidente Consorzio Qui Vulture

Francesco Perillo – Presidente Consorzio Tutela Aglianico del Vulture

Vito Cifarelli – Presidente Consorzio Tutela vini Matera Dop

Giuseppe Avigliano – Presidente Eccellenze Lucane – Terre del cibo

Serata libera

Ore 22.45/23.30 – Partenza navette per Matera Hotel

SABATO

2 NOVEMBRE 2019

Ore 7.45 – Dai rispettivi punti di ritrovo partenza navette per

Matera Hotel

Ore 8.15 – MATERA HOTEL

Seconda sessione dei lavori

Assoenologi Giovani: esperienze e programma

Andrea Pala – Presidente

Laura Minoia – Vicepresidente e rappresentante Sezione Puglia

Basilicata Calabria

“VITICOLTURA ED ENOLOGIA DI FRONTIERA”

GIAPPONE: VINI DEL FREDDO

Moderatore: Celestino Poser

Nobuo Oda, Presidente Camel Farm Winery

Masayuki Kinoshita, Direttore generale Camel Farm Winery

Degustazione di tre vini condotta da Luciano Pignataro

• Camel Brut Méthode Traditionnelle 2014

• Kerner Private Reserve 2018

• Regent 2016

CONSEGNA PREMI ASSOENOLOGI-VERSINI 2019

Viviana Corich – Università degli Studi di Padova

Giuseppina Parpinello – Università degli Studi di Bologna

Silvia Ruocco – Università degli Studi di Udine

RUSSIA: VINI DEL FREDDO

Conduce: Roberto Di Meo

Relatore: Maxim Troychuk, Direttore Vedernikov Winery

Degustazione di due vini condotta da Luciano Pignataro

• Cabernet Sauvignon Reserve 2014

• Fantom – Krasnostop Zolotovsky/Cabernet Sauvignon 2012

Presentazione Progetto Università degli Studi di Milano

“Approcci innovativi e sostenibili per la prevenzione dei difetti

fotoindotti nei vini bianchi e spumanti (Enofotoshield)”

Antonio Tirelli – Università degli Studi di Milano

PORTOGALLO: VINI IN ANFORA

Conduce: Valerio Fuson

Relatore: Pedro Ribeiro, Enologo Direttore Herdade do Rocim

Degustazione di due vini condotta da Luciano Pignataro

• Alentejo Doc Vinho Branco “Amphora” 2018

• Alentejo Doc Vinho Tinto “Amphora” 2018

Ore 13.30 – Pranzo

Ore 15.00 – Partenza navette per rientro in hotel a Matera

Ore 17.00 – Partenza pullman per Venosa

Ore 19.00 – PIAZZA ORAZIO FLACCO – VENOSA

Serata di Gala a chiusura del 74° Congresso

Consegna diploma di Socio Onorario a:

Corrado Casoli – Presidente Gruppo Italiano Vini

Consegna riconoscimento “Assoenologi Territorio” 2019 a:

Cantina Donato d’Angelo di Donato d’Angelo e Filomena Ruppi

TALK SHOW di Bruno Vespa con:

Michele Zanardo – Presidente Comitato nazionale vini Doc

Riccardo Ricci Curbastro – Presidente Federdoc

Raffaele Borriello – Direttore generale Ismea

Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei Ministri

Teresa Bellanova – Ministro Politiche agricole alimentari

e forestali

Spettacolo folcloristico dei Tarantolati di Tricarico

Cena di gala a base di piatti tipici accompagnati

da vini lucani, con il contributo dell’Enoteca Regionale Lucana

Rientro a Matera