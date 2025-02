Presentato libro “I Giubilei nella storia” di Marco Impagliazzo a Potenza

Si è tenuto questa sera, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, il terzo appuntamento della rassegna culturale “Consiglio e Cultura: La Casa dei Lucani”, promossa dal Consiglio regionale della Basilicata.

Durante l’evento è stato presentato il libro “I Giubilei della Storia”, edito da Morcelliana, scritto da Marco Impagliazzo, professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università Roma Tre e presidente della Comunità di Sant’Egidio.

All’incontro, promosso su iniziativa del Vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, hanno partecipato, oltre all’autore, Sua Eccellenza Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.

A moderare l’evento è stata Nicoletta Altomonte, giornalista dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale – Struttura di coordinamento informazione, comunicazione ed eventi.

In apertura, Chiorazzo ha manifestato il proprio onore per la presenza del professor Impagliazzo e di Monsignor Carbonaro, ringraziandoli per aver accettato l’invito. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al numeroso pubblico presente, sottolineando l’importanza di questo appuntamento culturale.

“Il professor Impagliazzo – ha dichiarato Chiorazzo – è presidente della Comunità di Sant’Egidio, una delle realtà più significative della Chiesa cattolica a livello mondiale.

La sua presenza oggi rappresenta un’occasione preziosa, sia per il valore del suo messaggio che per la sua straordinaria competenza.

La Comunità di Sant’Egidio è attiva ovunque nel mondo ci sia un conflitto, operando come mediatrice e portando aiuto alle persone in difficoltà.

Il tema dei Giubilei nella storia è al centro del lavoro di Impagliazzo e, in particolare, il Giubileo del 2025 rappresenta un’opportunità speciale, poiché portatore di un messaggio di speranza, tanto necessario in questo momento storico per l’Italia e per il mondo intero.

Come Regione Basilicata – ha aggiunto Chiorazzo – dobbiamo saper cogliere l’opportunità offerta dall’arrivo stimato di 35 milioni di pellegrini in Italia per il Giubileo.

Questo evento può rappresentare anche un’occasione per promuovere il nostro territorio, valorizzando il turismo religioso, che è una componente fondamentale del turismo culturale, sempre più diffuso nel nostro Paese e a livello internazionale”.

Monsignor Carbonaro, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha sottolineato come il Giubileo sia da sempre un momento di incontro, di fratellanza universale, di riscoperta e di apertura dei confini:

Questo era il significato del Giubileo biblico. “Marco Impagliazzo, nel suo lavoro, offre un’analisi approfondita del Giubileo nella storia della Chiesa, ma le sue origini sono ancora più lontane.

La bellezza del Giubileo, considerato nella sua concretezza, rimane attuale anche oggi. Senza speranza, – ha ribadito – non possiamo coltivare la pace, che non nasce da compromessi terreni, ma è un dono di Dio.

La speranza è un cammino, ed è il Signore che apre i cuori, soprattutto quelli dei grandi governanti della terra, affinché possano agire come Lui, il Dio della pace per tutta l’umanità”.

Impagliazzo, dopo aver salutato i presenti, ha ricordato il legame di amicizia e sensibilità condivisa con Chiorazzo, in particolare sul tema dei migranti. Ha poi evidenziato come, in una terra come la Basilicata, segnata dal fenomeno dello spopolamento, sia particolarmente significativo che il Giubileo sia dedicato alla speranza.

“Viviamo – ha sottolineato – un tempo in cui molte persone hanno perso la speranza per tante ragioni: per una crisi economica che persiste, ma soprattutto perché il mondo appare sempre più incomprensibile, segnato da troppe guerre che lo travagliano.

A questo si aggiunge la crisi ambientale, che si fa sentire sempre di più. Il Papa ci richiama alla consapevolezza che esiste una possibilità di affrontare i problemi con speranza, in maniera positiva, cercando risposte che ci aiutino a riscoprire il senso della comunità. Dobbiamo superare l’individualismo, la solitudine e rimetterci insieme, a livello familiare, politico, istituzionale ed economico”.

Impagliazzo ha, poi, sottolineato l’importanza di ripensare il mondo come una comunità.

“Come ci ha spiegato Papa Francesco, ci si salva solo insieme. E credo che oggi ci stiamo rendendo conto che non esistono ‘le guerre degli altri’.

Per molto tempo abbiamo pensato che certi conflitti non ci riguardassero, ma la guerra in Ucraina ci ha dimostrato il contrario. Non dobbiamo mai considerare le guerre come eventi ineluttabili o come qualcosa che non ci tocca. Il primo passo per rispondere a questa realtà è comprendere la vita e le difficoltà degli altri”.

“Ha poi evidenziato la necessità di ridare spazio alla diplomazia, oggi troppo spesso accantonata.

Diplomazia e politica sono strumenti fondamentali per cercare la pace. Ora il quadro internazionale sta cambiando con la Presidenza Trump, ci sono tanti eccessi nelle parole del Presidente americano. Vedremo se sarà possibile trovare una soluzione per l’Ucraina, senza escludere gli ucraini e gli europei dal processo”.

Infine, ha dedicato parole importanti alla Basilicata e ai lucani. “La comunità lucana è una comunità coesa, fatta di persone che amano il lavoro, la famiglia e la solidarietà.

Non perdete mai il senso di appartenenza che vi ha reso forti. Questa terra, nel silenzio e nell’operosità, ha dato tanto e continua a dare frutti preziosi, sia a livello nazionale che internazionale”.