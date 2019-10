Pubblicato il singolo “Listen” interpretato dalla crossover Ana Magiar.

L’ Artista argentina, gia’ nota in tutto il mondo per la sua attività di soprano, ha esordito con la sua equipe italiana interpretando nel 2018, “Grande amor“, la versione portoghese del celebre brano “Grande amore” portato al successo dal “Volo”.

“Listen“, composto dalla stessa Ana Magiar con Fabio e Luigi Mosello, è un’ esortazione a non accendere conflitti di nessun genere.

Le discordie e le guerre portano solo al dolore ed alla distruzione.

Il testo recita ” Guarda al futuro dimenticando l’ odio. Rompi le catene per guadagnare la pace.“.

Non ultimo un accenno al rispetto dell’ ambiente ed alla natura che l’ Uomo sta portando verso un’ imminente annientamento.

Ana è stata recentemente menzionata dalla rivista “Billboard” come miglior crossover classica dell’ America latina.

Grazie alla sua voce, l’ Artista oggi è riconosciuta in tutto il mondo quale “Membro dell’International Music Council “del CID UNESCO.

