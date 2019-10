Dianne Reeves quartet con Fabrizio Bosso e Orchestra della Magna Grecia

Martedì 29 ottobre 2019 alle 21 nell’Auditorium Gervasio di Matera è in programma il concerto con Dianne Reeves quartet, Fabrizio Bosso e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli per la rassegna “Matera in Musica.

Secondo grande appuntamento con la Stagione orchestrale a cura di ICO Magna Grecia e Matera in musica, che si avvale del sostegno di Comune di Matera, Regione Basilicata, Basilicata circuito musicale e MiBAC (Ministero dei Beni culturali).

Protagonista dell’evento la straordinaria Dianne Reeves con il suo quartetto e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli. Ospite, Fabrizio Bosso. Dopo il successo registrato con il sold out di Dodi Battaglia, altro evento atteso della rassegna che si avvale della direzione artistica del maestro Piero Romano.

Cantante jazz americana, nata a Detroit, Dianne Reeves è famosa per le sue performance live, quanto per i suoi album.

Considerata una delle più importanti interpreti femminili di jazz del nostro tempo, ha vinto Grammy Awards (unica ad averne collezionati tre consecutivi) per le migliori performance jazz vocali per i suoi album In the Moment, The Calling: Celebrating Sarah Vaughan, A Little Moonlight, Good Night and Good Luck e Beautiful Life. Oltre venti album, molti dei quali hanno raggiunto i primi posti nelle classifiche Jazz Albums.

Introdotta da giovanissima nel mondo delle cantanti jazz, ha studiato Ella Fitzgerald Billie Holiday e Sarah Vaughan. In tour con Sérgio Mendes e Harry Belafonte, ha cantato alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Salt Lake City.

Ospite della serata, Fabrizio Bosso, grande musicista che fra impegni in studio e live, ha pubblicato una trentina di album.

A quindici anni consegue il diploma in tromba, completa i suoi studi al St. Mary’s College di Washington DC. Nel corso della sua carriera ha avuto numerose collaborazioni con artisti quali Stefano Di Battista, Claudio Baglioni, Paolo Fresu, Mario Biondi, Bruno Lauzi, Sergio Cammariere, Tullio De Piscopo, Randy Brecker e molti altri artisti di livello internazionale. Costante la sua presenza all’Umbria Jazz Festival, el 1999 viene vota come “Miglior Nuovo Talento” jazz italiano da un referendum istituito dalla nota rivista Musica jazz. Fra i brani previsti, I want you, Feels so good, Dreams, Waiting in vain, Wild rose, Tango e altri ancora.

Nel ringraziare UBI Banca per la sensibilità dimostrata nel sostenere l’intera rassegna, Shell e Grieco-Collezione uomo-donna in qualità di main sponsor, l’ICO Magna Grecia e Matera in musica, ricordano la preziosa collaborazione di Ecowash, Bawer, Italcementi, Baux Cucine e deAngelibus. Informazioni e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

