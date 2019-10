Salvatore Adduce riconfermato presidente Anci Basilicata

Salvatore Adduce è stato riconfermato all’unanimità presidente dell’Anci Basilicata.

La votazione è avvenuta nel corso dell’assemblea congressuale convocata questa mattina nella sala conferenze della Camera di Commercio di Matera e che ha fatto registrare la presenza di circa 80 sindaci lucani su 131 aventi diritto al voto.

E’ stato anche eletto il Consiglio Direttivo dell’associazione. Si è svolta anche la recongressuale per il livello nazionale per eleggere i delegati e il consigliere nazionale in quota regionale in vista della diciannovesima Assemblea Congressuale Nazionale che si terrà ad Arezzo dal 19 al 21 novembre prossimo.

All’assemblea hanno partecipato anche Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente nazionale Anci.