MEGALE (SVILUPPO BASILICATA) SU TAPPA A POTENZA DEL ROADSHOW SPIN

“Il mercato dei capitali richiede un bagaglio importante di competenze e skills in ambito finanziario, economico e manageriale.

Le start up innovative, seppur spesso guidate da giovani, hanno già dovuto farsi strada in un mondo di meccanismi complessi poiché l’asticella di ingresso in questi mercati è posta davvero in alto”.

Lo sostiene l’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, che aggiunge: “La strada da percorrere per avere accesso ad un portafoglio di opportunità offerto dal mercato richiede di muoversi con attenzione tra aspetti legislativi, finanziari, societari, oltre che di conoscenza del mercato e legati al business.

Grazie a questo programma di Invitalia, le nostre Start up innovative, già costituite e registrate presso apposito albo, avranno la possibilità di recuperare il gap di conoscenze attraverso un percorso di alta formazione orientato alla crescita, all’open innovation, al funding, al public speaking e pitching con il supporto di un mentor e facilitatore del matching con nuovi investitori.

Queste sono iniziative efficaci e utili al nostro territorio e Sviluppo Basilicata non può far altro che sostenere e incentivare quale promotore di un ecosistema collaborativo ed interconnesso che, come in questo caso, diventa foriero di nuove opportunità per i nostri giovani e per tutto il territorio”.